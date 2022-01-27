Espiye Gençlik Merkezi'nde 17 branşta gençler için kurs düzenleniyor - Son Dakika

Espiye Gençlik Merkezinde gençlere yönelik 17 branşta kurs düzenlendiği bildirildi.

Espiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Tolga Cebeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağlama, piyano, resim, ebru, kaligrafi, fotoğrafçılık, robotik kodlama, Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler, drama, zeka oyunları, voleybol, basketbol, kik boks, masa tenisinin de aralarında bulunduğu 17 branşta gençlere hizmet verdiklerini söyledi.

Gençlerin ücretsiz sağlanan kurslara yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Cebeci, şöyle konuştu:

"Öğrenciler ve gençler için cazibe merkezi konumunda olan merkezde, gençlerin tüm ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılayabiliyor. Gençler için kütüphane, ders çalışma alanı, bilgisayar odası, oyun salonu, spor salonu ve kurs odaları bulunuyor. Gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirmelerini ve spor yapmalarını istiyoruz."