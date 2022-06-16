Espiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 348 kurs düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Espiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 348 kurs düzenledi

16.06.2022 11:05
Espiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 348 kurs düzenledi

Espiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce 2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde açılan kurslara 5 bin 91 kişinin katıldığı bildirildi.

Espiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce 2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde açılan kurslara 5 bin 91 kişinin katıldığı bildirildi.

Merkez Müdürü Melike Ünver, AA muhabirine, kurum tarafından mesleki ve teknik 96, sosyal ve kültürel 252 olmak üzere toplamda 348 kurs açıldığını söyledi.

Ünver, bu kurslara 1760'ı erkek, 3 bin 331'i kadın olmak üzere 5 bin 91 vatandaşın katıldığını aktardı.

İlçenin toplam nüfusunun yüzde 13,75'inin müdürlüklerince verilen eğitimlerden faydalandığına işaret eden Ünver, şöyle konuştu:

"Eğitimli, ulusal değerlerine sahip çıkan, düşünen, üreten, çalışan ve ekonomisi güçlü bir Türkiye yaratmak ve gelecek kuşaklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için topyekun çalışmak, üretmek ve eğitimli olmak zorunda olduğumuz bilinciyle biz el birliğiyle çalışmaktayız. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz."

???????

YORUMLAR
500
Yaz Kur'an kursu eğitim seminerleri başladı Yaz Kur'an kursu eğitim seminerleri başladı
Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Espiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 348 kurs düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:58 İsrail ordusundan, Esad'a korkutan tehdit: İran ile iş birliğini bitirmezsen sarayını bombalarız
10:53 TV100'deki canlı yayında süren tartışmanın en hararetli yerinde elektrikler kesildi! "Aha müdahale ettiler" sözleri dikkat çekti
10:44 Dolar yeni günde 17,29 seviyelerinde işlem görüyor
10:39 Aşk hayatıyla sık sık gündem olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt resmen başka birine dönüşmüş
10:16 Trabzonspor'dan transfer hamlesi! 4 KAP bildirimi yapıldı
10:09 Öfke nöbeti geçiren kel kartalın fotoğrafı binlerce kez görüntülendi
10:03 Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen Bruno Henrique sakatlandı! Sedyeyle sahadan çıkarılan oyuncunun durumu transferi etkileyecek
10:01 Nisan ayında doğum yapan Seray Sever, ikiz bebeklerini ilk kez paylaştı!
10:01 Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Polise saldırıyı doğru bulmamış! Samimiyetsizsiniz, HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor
09:20 Kocası ölmüş kadınlarla cinsel ilişkiye giriyor! Ona 'sırtlan' diyorlar, böyle meslek ne görüldü ne duyuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 11:10:22. #1.11#
SON DAKİKA: Espiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 348 kurs düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement