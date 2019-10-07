Espiye İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı
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Giresun'da, Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:34 Kaynak: AA
Giresun'da, Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Yüzbaşı Ö.A. hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheli, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Ö.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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