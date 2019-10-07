Son Dakika Haberleri: Espiye İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı
Son Dakika Güncel Espiye İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı

Espiye İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı

1 saat önce

Giresun'da, Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Espiye İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı, System.String[]

Giresun'da, Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Yüzbaşı Ö.A. hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheli, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ö.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, Giresun, Espiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:34 Kaynak: AA
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