Espiye İlçe Jandarma Komutanı serbest bırakıldı
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Giresun'da FETÖ'ye üye olma iddiasıyla gözaltına Espiye İlçe Jandarma Komutanı serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:56 Kaynak: İHA
Giresun'da FETÖ'ye üye olma iddiasıyla gözaltına Espiye İlçe Jandarma Komutanı serbest bırakıldı.
Giresun'da dün sabah saatlerinde Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma iddiasıyla gözaltına alınan Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GİRESUN
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