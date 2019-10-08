Son Dakika Haberleri: Espiye İlçe Jandarma Komutanı serbest bırakıldı
Son Dakika 3. Sayfa Espiye İlçe Jandarma Komutanı serbest bırakıldı

Espiye İlçe Jandarma Komutanı serbest bırakıldı

1 saat önce

Giresun'da FETÖ'ye üye olma iddiasıyla gözaltına Espiye İlçe Jandarma Komutanı serbest bırakıldı.

Espiye İlçe Jandarma Komutanı serbest bırakıldı, System.String[]

Giresun'da FETÖ'ye üye olma iddiasıyla gözaltına Espiye İlçe Jandarma Komutanı serbest bırakıldı.


Giresun'da dün sabah saatlerinde Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma iddiasıyla gözaltına alınan Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GİRESUN

Jandarma, Giresun, Espiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:56 Kaynak: İHA
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