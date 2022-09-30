Karadere, doğal gaz çalışmalarının ilerleyen süreçte ilçenin farklı bölgelerinde de başlatılacağını ifade ederek, doğal gaz çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Geçen yıl, 23 Nisan Caddesi ile Esentepe Mahallesi'nin doğal gaza kavuştuğunu anımsatan Karadere, Gazi Mustafa Kemal Caddesi ile Merkez Mahallesi'nin tamamında yapılacak altyapı çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Mustafa Karadere, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Espiye'de doğal gaz çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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