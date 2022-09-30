Espiye'de doğal gaz çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Espiye'de doğal gaz çalışmaları devam ediyor

30.09.2022 11:58
Espiye'de doğal gaz çalışmaları devam ediyor

Espiye ilçesinde doğal gaz çalışmaları yeniden başlatıldı.

Espiye ilçesinde doğal gaz çalışmaları yeniden başlatıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Karadere, yaptığı açıklamada, Aksa Doğalgaz işbirliğiyle ilçenin tamamını doğal gaza kavuşturmak için çalışmalara yeniden başladıklarını söyledi.

Geçen yıl, 23 Nisan Caddesi ile Esentepe Mahallesi'nin doğal gaza kavuştuğunu anımsatan Karadere, Gazi Mustafa Kemal Caddesi ile Merkez Mahallesi'nin tamamında yapılacak altyapı çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanacağını kaydetti.

Karadere, doğal gaz çalışmalarının ilerleyen süreçte ilçenin farklı bölgelerinde de başlatılacağını ifade ederek, doğal gaz çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Mustafa Karadere, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Espiye'de doğal gaz çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Espiye'de doğal gaz çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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