Espiye ilçesinde Gelevera köprüsü yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika

Giresun'un Espiye ilçesinde 22 Ağustos 2020'deki sel felaketinde zarar gören Gelevera köprüsü yeniden inşa edilerek ulaşıma açıldı.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, AA muhabirine, Karayolları tarafından yapılan köprünün Karadeniz Sahil Yoluna paralel olması dolayısıyla ilçe trafiğini büyük ölçüde hafiflettiğini söyledi.

Tengir, 143 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğindeki köprünün hizmete girdiğini belirterek, emeği geçen Giresun Valisi Enver Ünlü olmak üzere yetkililer ile ilgililere teşekkür etti.