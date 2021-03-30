Espiye ilçesinde kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Espiye ilçesinde kan bağışı kampanyası

Giresun'un Espiye ilçesinde Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenledi.

Giresun'un Espiye ilçesinde Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenledi. Hükumet konağı binası önünde gerçekleştirilen bağış kampanyasına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Kızılay Giresun Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Zihni Ataman, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Ataman, vatandaşların bağışlarını gönül rahatlığı ile yapabileceklerine vurgu yaparak, destek olan bağışçılara teşekkür ettiklerini dile getirdi.

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