Espiye jandarma komutanı, fetö'den gözaltında
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GİRESUN'un Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A., FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:14 Kaynak: DHA
GİRESUN'un Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A., FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A., hakkında gözaltı kararı verildi. Giresun Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi ekiplerince gözaltına alınan Yüzbaşı Ö.A.'nın sorgusu sürüyor.
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