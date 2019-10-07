Son Dakika Haberleri: Espiye jandarma komutanı, fetö'den gözaltında
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Espiye jandarma komutanı, fetö'den gözaltında

58 dakika önce

GİRESUN'un Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A., FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Espiye jandarma komutanı, fetö'den gözaltında, System.String[]

GİRESUN'un Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A., FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A., hakkında gözaltı kararı verildi. Giresun Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi ekiplerince gözaltına alınan Yüzbaşı Ö.A.'nın sorgusu sürüyor.

Jandarma, Espiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:14 Kaynak: DHA
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