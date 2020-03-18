Espiye Kaymakamı Baştürk, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Giresun'un Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk, Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı.
Evinde rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Baştürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Terzibaba Camisi'nin avlusuna getirildi.
Buradaki törene katılan, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Sivas Valisi Salih Ayhan, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Baştürk'ün yakınları ellerini dezenfekte etti, maske taktı.
Vatandaşlara da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske dağıtıldı, elleri dezenfekte edildi.
Baştürk'ün naaşı, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Terzibaba Merazlığı'nda toprağa verildi.
Evinde bulunduğu sırada rahatsızlanan Baştürk, ambulansla Espiye Devlet Hastanesine kaldırılmış ve kalp krizi geçirdiği belirlenmişti. Baştürk, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.