Espiye Kaymakamı Tengir'den evlere misafir kabul edilmemesi çağrısı

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, ilçe halkından evlerine misafir kabul etmemelerini istedi.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, ilçe halkından evlerine misafir kabul etmemelerini istedi. Tengir, kentte ekiplerle birlikte "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında iş yerlerinde süren denetimlere katıldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tengir, maske ve sosyal mesafeye özel gösterilmesini çağrısında bulundu. İlçe halkından evlerine misafir kabul etmemelerini de isteyen Tengir, "Misafirliğe gitmeyin. Misafir kabul etmeyin. Sevdiklerimizi, ailemizi, yakınlarımızı korumak, onlara zarar vermemek adına buna çok dikkat etmelerini istirham ediyorum. İnşallah 10-15 güne kadar tedbirleri sıkı tutarsak Espiye'nin normalleşeceğine inanıyorum." dedi. Tengir, HES kodu sorgulama uygulamasının devam ettiğini, evlerinde izole edilenlerin de sıkı kontrol edildiğini sözlerine ekledi.

Hisarcık, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Espiye Kaymakamı Tengir'den evlere misafir kabul edilmemesi çağrısı - Son Dakika

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