Espiye Kaymakamı Tengir, okul ziyaretlerini sürdürdü - Son Dakika

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, okul ziyaretlerini sürdürdü.

Tengir, Sogˆukpınar beldesi ile Direkbükü köyündeki okulları ziyaret etti, incelemelerde bulundu, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Eğitim öğretimin sorunsuz devam ettiğini belirten Tengir, "Öğretmen ve öğrencilerimiz ile bir araya gelerek sohbet ettik. Okullarımızın ihtiyaçlarını belirledik. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

Kaymakam Tengir, öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde de bulundu.