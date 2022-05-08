Espiye Kaymakamı Tengir, şehit annesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Espiye Kaymakamı Tengir, şehit annesini ziyaret etti

08.05.2022 16:05
Espiye Kaymakamı Tengir, şehit annesini ziyaret etti

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit annesini ziyaret etti.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit annesini ziyaret etti.

Kaymakam Tengir, Esentepe Mahallesi'ndeki evinde ziyarett ettiği şehit Özgün Özdemir'in annesi Şaziment Özdemir'in istek ve taleplerini dinledi.

Tengir, ziyaretinin ardından gazetecilere, anneliğin yeri doldurulamayan, sözcüklerle ifade edilemeyen, dünyadaki en ulvi duygu olduğunu söyledi.

Karşılıksız tek sevginin, annelerin çocuklarına duyduğu sevgi olduğuna işaret eden Tengir, "Onların sevgisi her şeyin üstünde ve her şeye değer bir sevgidir. Bu yüzden en değerli varlıklarımız olan annelerimize sonsuz sevgi, saygı duyarak onların her zaman yanında olmalı, zor günlerini ve tüm güzellikleri onlarla paylaşabilmeliyiz." dedi.

???????

YORUMLAR
500
Şehadet yıl dönümü Anneler Günü'ne denk gelen oğlunun kabrini ziyaret etti Şehadet yıl dönümü Anneler Günü'ne denk gelen oğlunun kabrini ziyaret etti Şehit annelerine Anneler Günü ziyareti Şehit annelerine Anneler Günü ziyareti

Anneler Günü, Esentepe, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Espiye Kaymakamı Tengir, şehit annesini ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu net tarihi verdi: Şampiyonluk kupamıza 15 Mayıs'ta kavuşacağız
16:06 Ağıla giren kurt sürüsü 200'e yakın küçükbaş hayvanı öldürdü
16:03 Memur-Sen'den yoksulluk araştırması: 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 263 lira, yoksulluk sınırı ise 14 bin 534 lira
16:01 AK Partili belediye başkanından "alkol" açıklaması: Özgür bir ülkede yaşıyoruz
15:52 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Suriyelilerin ülkelerine dönüş projesi masaya yatırılacak
14:39 Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
15:02 Koyun yüklü kamyonet kaza yaptı: 18 koyun telef oldu
14:59 Mehmetçik'i bomba yüklü maket uçakla vurmaya çalışan terör örgütü PKK'ya geçit verilmedi
14:48 Şeyma Subaşı'ndan olay yaratan hareket! Bikinisinin altını hafifçe indirdi
14:45 Karısının boşanmak istemesine sinirlenince kezzapla kendine zarar vermek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 16:12:59. #1.13#
SON DAKİKA: Espiye Kaymakamı Tengir, şehit annesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement