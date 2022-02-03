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Espiye Kaymakamlığı, geçen yıl ihtiyaç sahiplerine 15 milyon liralık yardım yaptı - Son Dakika

Espiye Kaymakamlığı, geçen yıl ihtiyaç sahiplerine 15 milyon liralık yardım yaptı

03.02.2022 11:47
Espiye Kaymakamlığı, geçen yıl ihtiyaç sahiplerine 15 milyon liralık yardım yaptı

Espiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 2021 yılında hak sahiplerine 15 milyon liralık yardım yapıldığı bildirildi.

Espiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 2021 yılında hak sahiplerine 15 milyon liralık yardım yapıldığı bildirildi.

Kaymakam Taner Tengir, gazetecilere, vakfın geçen yıla ait faaliyetleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Tengir, 18 bin 442 ihtiyaç sahibi kişiye 2021'de 15 milyon liralık yardımı yapıldığını kaydederek, 2022 yılı çalışmalarına da başladıklarını ifade etti.

İhtiyaç sahibi aile ve kişileri tespit çalışmalarının sürdüğünü aktaran Tengir, ihtiyaç sahibi hiçbir kişinin zor durumda bırakılmayacağını sözlerine ekledi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Espiye Kaymakamlığı, geçen yıl ihtiyaç sahiplerine 15 milyon liralık yardım yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Espiye Kaymakamlığı, geçen yıl ihtiyaç sahiplerine 15 milyon liralık yardım yaptı - Son Dakika
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