Espiye Müftü Vekili Çınar, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen engelli ile bir araya geldi - Son Dakika
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Espiye Müftü Vekili Çınar, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen engelli ile bir araya geldi

29.04.2022 14:29
Espiye Müftü Vekili Çınar, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen engelli ile bir araya geldi

Espiye Müftü Vekili Ömer Çınar, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen bedensel engelli Cevat Yenigün ile bir araya geldi.

Espiye Müftü Vekili Ömer Çınar, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen bedensel engelli Cevat Yenigün ile bir araya geldi.

İlçe sakinlerinden Yenigün, Boncukçu Mahallesi'ndeki Pazar Yeri Camisi'nde yaklaşık 15 günde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Cevat Yenigün, bu zamana kadar Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenemediğini belirterek, "Din görevlisi Mehmet Işık hocamın yardımları ile Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendim. Hocama teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Müftü Vekili Ömer Çınar da camiye gelerek 47 yaşındaki Cevat Yenigün'ü tebrik etti.

Toplumun her kesimine hizmet verdiklerini ifade eden Çınar, herkes gibi engelli bireylerin de kulluk görevlerini yerine getirebilmek için temel dini bilgileri ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye ihtiyaçları olduğunu aktardı.

Çınar, "Bu kardeşimiz de din görevlimize müracaat ederek, dini bilgileri ve Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Kendisini bu gayretinden dolayı kutluyorum." dedi.

Pazar Yeri Camisi imam hatibi Mehmet Işık da Yenigün'ün Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Espiye Müftü Vekili Çınar, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen engelli ile bir araya geldi - Son Dakika


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