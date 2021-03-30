Espiye ve Doğankent'te "Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Giresun'un Espiye ve Doğankent ilçelerinde, İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi.

Espiye ilçesinin Kemal Şahan Caddesi'ndeki etkinlikte, Kaymakamı Taner Tengir ve Belediye Başkanı Mustafa Karadere, öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Kaymakamı Tengir, burada yaptığı konuşmada, proje ile trafikte yaya önceliği ve güvenliğine bir kez daha dikkat çekildiğini belirterek, herkesin trafik kurallarına uymalarını istedi.

Etkinlikte öğrencilere düdük ve trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıtıldı.

Doğankent ilçesindeki etkinlik ise Merkez Mahallesi'nde yapıldı.

Kaymakamı Tuncay Karataş, katılımcılar ve öğrenciler tarafından yaya geçidi kırmızıya boyanarak, yaya önceliğine dikkat çekildi.

Araç sürücüleri ile sohbet eden Karataş, kendilerine trafik kurallarını içeren el broşürleri verdi.