Yağlıdere'de Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Jandarma Atsubay Çavuş Serkan Kara , törende bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Yağlıdere, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Espiye ve Yağlıdere'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

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