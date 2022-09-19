Espiye ve Yağlıdere'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika
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Espiye ve Yağlıdere'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

19.09.2022 17:30
Espiye ve Yağlıdere'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı.

Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı.

Espiye'de Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Astsubay Müyese Yıldırım ile Kıbrıs Gazisi Halil İbrahim Keskin günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, İlçe Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Emniyet Müdürü Özer Barış, siyasi partilerin temsilcileri, daire amirleri, gaziler ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Espiye Kaymakamlığı'nca gazi ve ailelerine yemek ikram edildi.

Yağlıdere

Yağlıdere'de Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Jandarma Atsubay Çavuş Serkan Kara, törende bir konuşma yaptı.

Törenin ardından bir restoranda şehit ve gazi yakınlarına yemek ikram edildi.

Programa Yağlıdere Kaymakamı Kübra Kaplan, Belediye Başkan ekili Mehmet Kahveci, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

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Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Yağlıdere, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Espiye ve Yağlıdere'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Espiye ve Yağlıdere'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika
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