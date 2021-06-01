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"Espor da ileride bir gün futbol gibi olacak" - Son Dakika
BBC

"Espor da ileride bir gün futbol gibi olacak"

01.06.2021 06:41

Milyonlarca kişinin takip ettiği espor, kimilerine göre yeni bir olgu olsa da tarihi aslında ABD'de 1972 yılına kadar uzanıyor.

Milyonlarca kişinin takip ettiği e spor, kimilerine göre yeni bir olgu olsa da tarihi aslında ABD'de 1972 yılına kadar uzanıyor.

BBC Newsbeat programından oyun muhabirleri Steffan Powell ve Vikki Blake, esporun bugün dünya çapında etkisinin ne olduğunu araştırdı.

Oyuncular esporda çok büyük paralar için kalabalıklar önünde rekabet ederken gençlerin geleneksel sporlara olan ilgisi de azalıyor.

Bir espor şirketi olan G2 Esports'un CEO'su ve kurucusu Carlos Rodriguez, "Eğer geleneksel şirketler neden video oyunlarının şu an dünyadaki en büyük eğlence olduğunu anlamıyorsa bir değişiklik şart demektir" diyor.

G2'nin ekipleri Avrupa League of Legends şampiyonasını sekiz defa kazandı; Fortnite, Rainbow 6 ve Counter Strike gibi oyunlarda mücadele ediyor.

Carlos Rodriguez, klasik spor takımlarına kıyasla espor takımlarının genç taraftarları eğlendirmek için sürekli çevrimiçi içerik yaratarak iyi bir iş çıkardığını düşünüyor; sürekli yeni bir şey denediklerini de ekliyor.

Bunlar arasında televizyon programlarından canlı yayınlara, dijital videolardan çizgi romanlara kadar geniş bir yelpazede içerik var.

Geçen yıl araştırmalara göre dünya çapında 439 milyon kişi espor müsabakası izledi; bu bir önceki yıla göre yüzde 10 artış demek.

YouTube'un etkisi

Carlos Rodriguez, geleneksel spor takımlarının büyük yıldızlara çok fazla sırtını yasladığı görüşünde: "Eğer yarın öbür gün LeBron James'i bir oyuncunuz olarak ekibinize katarsanız takımınızla ilgili tek bir içerik üretmek zorunda kalmazsınız. Otomatik olarak milyonlarca forma satacaksınız demektir; nokta."

Yine de geleneksel sporlar halen izlenmede, sponsorlukta ve kültürel yansımaları açısından daha etkili.

Super Bowl müsabakasını dünya çapında 100 milyon kişi izliyor; Premier League 2018 yılında televizyon haklarını dört milyar pound'a sattı, Wimbledon finalleri geldiğinde çoğu ülke ekrana kilitleniyor.

Diğer yandan boks gibi bazı geleneksel sporlar da online içerik üreterek yeni taraftarlar bulmaya çalışıyor.

Jake Paul gibi YouTube yıldızları gençlerin bu sporu sevmesinde etkili oldu.

Rodriguez, futbol ve basketbol takımlarının da sürekli YouTube izleyen yeni jenerasyona uyum sağlaması görüşünde.

Rodriguez'e göre geleneksel takımların uyum sağlaması geciktikçe kendilerini güncellemeleri daha zor olacak.

League of Legends oyununun dünya şampiyonasının finali, 2019 yılında dört milyon kişinin izlemesiyle zirveye yükselmişti.

Bu birçok geleneksel spor müsabakasından daha düşük ama en azından izleme verileri yükseliş eğiliminde.

Geçen yıl espor geliri dünya çapında 947 milyon dolara ulaştı.

Büyüme yıllardır süregelen çabaların bir sonucu.

Carlos Rodriguez, esporun da ileride futbol gibi anaakım bir spora dönüşeceği görüşünde: "Herkes futbolu biliyor. Bazıları oynuyor, bazıları oynamıyor. Bazıları izliyor, bazıları izlemiyor. Ama en azından herkes varolduğunu biliyor. Esporda da belli bir süre içinde o noktaya geleceğiz."

Espor da ileride bir gün futbol gibi olacak
Espor da ileride bir gün futbol gibi olacak

Amerika Birleşik Devletleri, Carlos Rodriguez, Futbol, Espor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'Espor da ileride bir gün futbol gibi olacak' - Son Dakika Dünya

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