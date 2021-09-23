Espor dünyasının sevilen isimleri Vlad ve Root BBL Esports bünyesine dahil oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Espor dünyasının sevilen isimleri Vlad ve Root BBL Esports bünyesine dahil oldu!

23.09.2021 21:34

Espor dünyasının sevilen isimleri, Berke "Vlad" Kantürk ve Özgür "Root" Alagül, BBL Esports bünyesine dahil oldu!

BBL Esports gündemimizden düşmüyor, Espor dünyasının sevilen isimleri Vlad ve Root BBL Esports bünyesine dahil oldu. Sosyal medyadan yeni transferlerini duyuran BBL Esports, Özgür "Root" Alagül'ün General Manager ve Berke "Vlad" Kantürk VALORANT Head Coach olarak takımda görev alacaklarını da duyurmuş oldu!

Eray "Gais" Sarıkaya'nın takımdan ayrılışını duyurmasının ardından dün resmi olarak yeni VALORANT koçunu tanıtan BBL Esports, bugün VALORANT kadrosunun eksiklerini de tamamen kapattı. FPS ve VALORANT dünyasında önemli yerlere gelmiş Vlad ve Root artık BBL Esports için görev alacak.

Çoğu espor takipçisi maçları kimin sunacağını da merak eder oldu. Özgür "Root" Alagül sosyal medyadan bu sorulara "Daha dün konuşmadık mı Feri… abi şaka tamam ?? çok sağol, halledilir o ya" cevabını verdi.

Kaynak: Playerbros
YORUMLAR
500

BBL Esports, Espor, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Espor dünyasının sevilen isimleri Vlad ve Root BBL Esports bünyesine dahil oldu! - Son Dakika


Son Dakika
22:52 TSK'da 32 general ve amiral terfi etti, Gökçen Fırat Türkiye'nin ilk kadın amirali oldu
22:48 TSK'nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın hikayesi! 2004 yılındaki röportajı yeniden gündem oldu
22:41 Özgür Özel: Partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim; genel başkanlıksa da genel başkanlık
22:37 Özgür Özel: Partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim; genel başkanlıksa da genel başkanlık
22:32 Beşiktaş'ın Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Neftçi Bakü
22:28 Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü oldu
22:29 Jennifer Lopez'in 980 Dolarlık Bikinisi Beğeni Yağmuruna Tutuldu
22:25 Bu yaşta bu fizik! Jennifer Lopez, bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
22:18 Metrobüste yüksek sesle müzik dinleyen genç, uyaranlara tehditler savurdu
22:14 Metrobüste gergin anlar! Çevreye rahatsızlık verdiği yetmiyormuş gibi uyaranlara da tehditler savurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2023 23:04:21. #1.12#
SON DAKİKA: Espor dünyasının sevilen isimleri Vlad ve Root BBL Esports bünyesine dahil oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement