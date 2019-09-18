Espor karşılaşmalarında hileye son

Bu yeni bulut tabanlı çözüm ile Kaspersky, gerçek zamanlı hile tespiti hizmeti sunuyor ve kuralları bozan kişilere hakkında disiplin yaptırımları uygulama yetkisine sahip müşterilere otomatik hazırlanan raporlar gönderiyor. Çözümün duyurusu ve sunumu 7 Eylül 2019'da gerçekleşen StarLadder Berlin Major 2019 etkinliğinde yapıldı.



İnternet üzerinden oyun oynayanlar, hileyle sıkça karşılaşıyor. Irdeto Global Oyun Anketi ile elde edilen sonuçlarda, oyuncuların yalnızca %12'sinin internet üzerinden oyun oynarken hile yapanlarla karşılaşmadığı belirlendi. Öte yandan, her üç oyuncudan biri hile yaptığını kabul etti. Kural tanımayan bu kişiler, dürüst ve profesyonel oyuncuların turnuvalara katılmasını engelleyebiliyor. Bu da oyun topluluklarıyla ilişkileri etkiliyor. Bunun yanı sıra hileler, bir turnuvanın popülerliğini ve itibarını da zedeleyebiliyor. Bu da organizatörlerin gelirlerinin azalmasına veya ortaklık yapan firma sayısının azalmasına neden olabiliyor.



Kaspersky, espor yarışmalarında haksız kazanç ihtimalini en aza indirmek için Anti-Cheat adlı sistemini kullanıma sundu. E-spor platformunun API'si ile kolayca entegre olabilen bu çözüm, hileleri takip etmenin zor olduğu turnuva aşamalarında adil bir mücadele ortamı oluşturulmasına yardımcı oluyor.



Bu çözüm kullanıldığında, çevrim içi turnuvaya katılmak isteyen oyuncuların Anti-Cheat istemcisini kurmaları gerekiyor. Çözüm bilgisayara kurulduktan sonra oyunla ilgili bilgiler toplanarak Kaspersky Anti-Cheat bulut ortamına gönderiliyor. Şüpheli durumlar yaşandığında bu bilgiler analiz ediliyor. Aynı zamanda, turnuva hakemine de web arayüzü üzerinden gerçek zamanlı hile raporları gönderiliyor. Kaspersky Anti-Cheat çözümü böylece, oyuncuya doğrudan müdahale olmadan hile hakkında teknik kanıt toplayabiliyor. Son karar ise hakemlere ve turnuva organizatörlerine bırakılıyor. En önemlisi de Kaspersky Anti-Cheat hileleri tespit ederken kullanıcı deneyimine önem veriyor ve oyunların işleyişini veya trafik yoğunluğunu etkilemiyor.



Kaspersky Anti-Cheat Ürün Müdürü Anton Selikhov, "Adil yarışmak, becerilerini sergilemek isteyen oyuncular için büyük önem taşıyor. CS: GO, PUBG veya DOTA 2 gibi oyunlar hilecilerle dolup taşarken, dürüst oyuncular ya bu oyunlara ara veriyor ya da bunları oynamayı tamamen bırakıyor. Bizim çözümümüz, turnuva düzenleyicilere oyun topluluğunda kalıcı bir denge kurma ve yarışmaların seyrini takip etme fırsatı sunuyor. Kaspersky Anti-Cheat ile şirketimiz, 20 yıllık zararlı yazılım ve siber suçla mücadele deneyimini yeni bir alana taşıyor. Bu yıl çok oyunculu çevrim içi oyunlar için Kaspersky Anti-Cheat çözümünü de kullanıma sunacağız." dedi.



Etkinlikte Kaspersky ayrıca StarLadder ile yaptığı ilk ticari anlaşmayı da duyurdu. Bu anlaşma ile Kaspersky, StarLadder'a adil ve takip edilebilen turnuvalar düzenleme fırsatı veren hizmetler sunacak. Böylece oyuncular ve izleyiciler hile yapılmadığından emin olabilecek.



StarLadder İş Geliştirme Direktörü Alexander Chegrinez şunları söyledi: "Çok sayıda oyuncu, gerçek para ödülü veya turnuvalara katılma hakkı kazanmak için hile yapıyor. Artan bu eğilim e-spor sektörüne duyulan güveni ve çevrim içi turnuvaların popülerliğini azaltabiliyor. Kaspersky Anti-Cheat çözümü, şirketin geniş deneyimi ve gelişmiş teknolojilerinden oyun dünyasında yararlanmamızı sağlıyor. Oyuncuların ne sıklıkla hileye başvurduğunu görmek için turnuvalarımızda bu yeni çözümü deneyeceğiz. Bu yeni çözümün StarLadder platformuna daha fazla oyuncu getireceğinden ve daha sağlıklı bir oyuncu topluluğu oluşturmamıza yardımcı olacağından eminiz."