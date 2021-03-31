Espor oyuncularının yarıştığı Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'nde Türk takımları öne çıktı - Son Dakika

En rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O.'nun Dünya Finalleri'nde Türk takımları öne çıktı.

Red Bull açıklamasına göre, dünyanın en iyi oyuncuları, en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri için Türkiye'de buluştu.

Red Bull M.E.O.'nun Türkiye Finalleri'ni kazanarak Dünya Finalleri'ne gitmeye hak kazanan Blaze Esports, burada da şampiyonluğu kimseye bırakmadı. Son dakikaya kadar kazananın belli olmadığı PUBG MOBILE Batı Finali'nde rakiplerini geçmeyi başaran Blaze Esports, 45 skor ve 95 puanla mutlu sona ulaştı. Türkiye'nin bir diğer temsilcisi Futbolist ise son maça lider girmesine rağmen Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'ni üçüncü tamamladı.

Dünya Finalleri'nde Türkiye'ye şampiyonluk getiren ilk isim ise İlker "overrated" Bozkurt oldu. Sanal Ortaköy'de gerçekleştirilen Teamfight Tactics finalinde 7 rakibiyle şampiyonluk mücadelesi veren İlker, 5 maç üzerinden mücadelede kazandığı 3 maç ve 38 puanla kupaya uzandı.

Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri, bir ilke daha imza attı. Türkiye'de ilk kez bir etkinliğin ödülü son zamanların en popüler dijital sanat eseri olarak bilinen NFT olarak verildi. Dijital ortamda yer alan eserlerin varlığını ve gerçekliğini tescil eden sertifikalar olarak da tanımlanan NFT kupalarla Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri de dijital ortamda tescillenmiş oldu.

Etkinlikteki bir diğer yenilik de PUBG MOBILE Finalleri'nde yaşandı. Şampiyonluk mücadelesi, dünyada ve Türkiye'de daha önce çok az kullanılan yeşil sonsuz fonlu 3D Stüdyo'dan tüm dünyaya aktarıldı. Kameralara yerleştirilen algılayıcılar sayesinde yeşil zeminde görünen her şey adaya yansıtıldı ve final mücadelesi yayını bu stüdyodan yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Afşin Özdemir, Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'nin büyük bir başarı ile tamamlandığını belirterek, "Espor Türkiye'de önemli bir ivme ile yoluna devam ediyor. Bu yükselişte Red Bull'un da katkısı çok fazla. Önemli turnuvalarla gelişimimizi sürekli desteklediler. Son olarak da 28 ülkenin en iyi oyuncularını sanal ortama aktarılan İstanbul'da ağırladık. Ülke olarak da ne kadar iyi durumda olduğumuzu elde ettiğimiz iki şampiyonlukla gösterdik. Umarız ülkemize çok daha büyük başarıları hep birlikte getireceğiz." ifadelerini kullandı.