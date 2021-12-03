ABD merkezli bir espor takımı milyonlarca dolar topladı! Takımın değeri 450 milyon doları aştı - Son Dakika
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ABD merkezli bir espor takımı milyonlarca dolar topladı! Takımın değeri 450 milyon doları aştı

03.12.2021 12:05

NBA takımı Cleveland Cavaliers'a bağlı Kuzey Amerikalı espor takımı 100 Thieves, C Serisi finansman turundan 60 milyon dolar topladı. Toplanan fonlama sonucunda 100 Thieves, yaklaşık 460 milyon dolarlık bir değere ulaştı.

Finansman turu, Breyer Capital, Aglae Ventures, Tao Capital ve Willoughby Capital gibi mevcut ve yeni yatırımcıların desteğiyle Green Bay Ventures tarafından yönetildi. Finansman turunda 60 milyon toplayan 100 Thieves, yaklaşık 460 milyon dolarlık bir değere sahip oldu.

TAKIM DEĞERİ 460 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Finansal tur, takımın 35 milyon dolar topladığı 2019'dan daha başarılı bir B serisi turunu takip ediyor. 100 Thieves şu anda Valorant ve League of Legends gibi bir dizi espor oyunları takımlarına sahip. Ayrıca, kuruluş yayıncıların ve ortak sahipleri Rachel "Valkyrae" Hofstetter ve Jack "CouRage" Dunlop'un beğenilerini içeren bir içerik oluşturma ekibine sahiptir. 100 Thieves, bu yıl ise C serisi finansman turundan toplamda 60 milyon dolar topladı ve takım değeri 460 milyon dolara yükseldi

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YENİ TAKIM ALACAK SERMAYEYE SAHİPLER

100 Thieves'in kurucusu ve CEO'su Matthew "Nadeshot" Haag, finansman turuyle ilgili olarak şunları söyledi: "2021'deki performansımız tüm beklentilerimi aştı. Uzun vadede güçlü bir iş ve marka oluştururken oyun kültürünü yükseltme konusundaki temel sözümüzü yerine getirmiş olduk. 100 Thieves artık topluluğumuzun seveceğini bildiğim yeni takımları piyasaya sürecek ve satın alacak sermayeye sahip."

Espor takımı fonlama turu sayesinde milyonlarca dolar topladı

VERİMLİ BİR YIL GEÇİRDİ

Sanatçı Lil Nas X ve Lexus ile ortaklıkların yanı sıra çevresel marka Highground'ı satın alma da dahil olmak üzere 100 Thieves verimli bir yıl geçirdi. Takım, yayınladığı bir sürümde finansal enjeksiyonun 100 Thieves, eğlence ve hazır giyim işletmelerinin hızlı büyümesini desteklemek ve yeni işletmelerin başlatılmasına yardımcı olmak için kullanacağını söyledi.

Espor takımı fonlama turu sayesinde milyonlarca dolar topladı
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Son Dakika Gamegar ABD merkezli bir espor takımı milyonlarca dolar topladı! Takımın değeri 450 milyon doları aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD merkezli bir espor takımı milyonlarca dolar topladı! Takımın değeri 450 milyon doları aştı - Son Dakika
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