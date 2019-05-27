Espor Türkiye Şampiyonu BAU Raiders oldu

BAU eSports League of Legends takımı BAU Raiders, Üniversite Ligi'nde şampiyon oldu.

Bu yıl Cs: go Üniversite Ligi olmak üzere, Üniversite Sporları Federasyonu Espor branşı FIFA19 turnuvasını da kazanan BAU Raiders, son olarak League of Legends Üniversite Ligi'nde de Marmara Üniversitesi'ni 3-0'la geçerek Üniversite Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı.

BAU Raiders takım oyuncuları üniversitenin Beşiktaş Güney Kampüsü'nde düzenlenen kutlamada Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel tarafından tebrik edildi ve hediyeleri verildi.

"HEDEFİMİZ DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLMAK"

Esporda Türkiye'yi temsil etmekten dolayı gururlu olduklarını ifade eden BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, "Bu sezon üniversitelerarası düzenlenen üç espor turnuvasında Türkiye şampiyonuyuz. Önümüzdeki günlerde Avrupa ve Dünya şampiyonasına gittiğimizde umarım oralardan da iyi haberlerle döneriz. Hedefimiz Çin'e gitmek ve dünya şampiyonu olarak dönmektir. Espor tüm dünyada gelişen bir alan. Biz de bu alana önemli yatırımlar yaptık. Dünyadaki laboratuvar merkezlerini Türkiye'de öğrencilerimize sunduk. Ortaokuldan başlayarak bu alanda başarılı öğrencilere burslar vermeye başladık. Bu alanı çok önemsiyoruz. Onun için üniversite olarak spor alanında en fazla bursu bu alana veriyoruz. Desteğimiz daha da fazla olacak. Sesimizi, Türkiye'yi tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Bu endüstriye kayıtsız kalmayacağız. Hedefimiz dünyanın en iyilerinden biri olmak" ifadelerini kullandı.

134 TAKIM ARASINDA ŞAMPİYON OLDULAR

Espor alanında önderlik ettiklerini söyleyen takım koçu Ahmet Can Arslan, "Bu yıl okulumuza üç kupa getirdik. Yarışmaya 134 üniversite takımı katıldı. İlk aşama onlinedı. Finalde Marmara Üniversitesi ile yarıştık ve 3-0 kazandık. Yarışmayla birlikte bir kez daha gördük ki üniversitelerin espora inanılmaz bir ilgisi var. Bu alan yeni bir trend ve gençlerin çoğu bu sporu takip ediyor. Üniversite olarak bu alanda önderlik ediyoruz. Zaten almış olduğumuz üç kupayla bunu göstermiş olduk" diye konuştu.

BAU Bilgisayar Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi, BAU eSports takım oyuncusu Barış Karatop, emeklerinin karşılığını aldıklarını söyleyerek, "Uzun ve yorucu bir süreçti bizim için. Çok çalıştık ve emeğimizin karşılığını aldık. Okulumuzun bize sunmuş olduğu imkanlar çok iyi. Bu bize hazırlık aşamasında büyük bir avantaj sağladı. Espor laboratuvarımızda takımca antrenmanlar yaptık. Bu bize çok fayda sağladı" dedi.

Takım olarak çok çalıştıklarını belirten BAU Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencisi, BAU eSports takım oyuncusu Atakan Turan ise, "Elimizden gelenin en iyisini yaptık, kazanmak için büyük bir mücadele verdik ve kazandık. Okulumuzun bize sunduğu imkanlar takım olarak çalışmamızı sağladı ve bizi yarışmaya çok iyi hazırladı" diye konuştu.

Türkiye şampiyonu olan takım, Çin'de düzenlenecek olan dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

- İstanbul