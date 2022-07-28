Tüm zamanların en çok kazanan oyuncusu açıklandı! 170 maçta milyon dolarlar kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tüm zamanların en çok kazanan oyuncusu açıklandı! 170 maçta milyon dolarlar kazandı

28.07.2022 10:27

Espor turnuvalarında büyük rol oynayan Counter Strike: Global Offensive oyununda tüm zamanların en çok kazanan oyuncusu Danimarka'dan çıktı. Katıldığı 170 turnuvadan yaklaşık 2 milyon dolar kazandı.

Counter Strike Global Offensive'in espor turnuvalarında tüm zamanların en çok kazanan profesyonel espor oyuncusu açıklandı. En çok kazanan iki oyuncu arasında sadece 2 bin dolar fark var.

EN ÇOK KAZANAN OYUNCU DANİMARKA'DAN ÇIKTI

Esportsearning sitesinin paylaştığı verilere göre Counter Strike Global Offensive'in espor turnuvalarında en çok kazanan oyuncusu dupreeh kullanıcı adlı Danimarkalı oyuncu Peter Rasmussen oldu.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

TOPLAM KAZANCI YAKLAŞIK 2 MİLYON DOLAR

Team Vitality'nin oyuncusu Peter Rasmussen, 10 yıllık kariyerinden bu yana katıldığı 170 turnuvada 1 milyon 972 bin dolar kazandığı açıklandı. Rasmussen'in hemen arkasında yer alan oyuncu ise Astralis takımında yer alan Danimarkalı Andreas Højsleth oldu. İki oyuncu arasındaki toplam kazanç farkı ise sadece 2 bin dolar.

Tüm zamanların en çok kazanan oyuncusu açıklandı! 170 maçta milyon dolarlar kazandı

TURNUVALARA KATILMAYA 19 YAŞINDA BAŞLADI

Espor turnuvalarına genç yaşlarda katılmaya başlayan Peter Rasmussen, 19 yaşında katıldığı ilk turnuvadan 20 euro kazanırken ikinci turnuvasından ise 200 euro ödül kazandı. 29 yaşındaki Rasmussen'in 25 yaşındayken katıldığı turnuvalardan ise toplamda 853 bin dolar kazandı.

Tüm zamanların en çok kazanan oyuncusu açıklandı! 170 maçta milyon dolarlar kazandı
YORUMLAR
500

Gamegar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Tüm zamanların en çok kazanan oyuncusu açıklandı! 170 maçta milyon dolarlar kazandı - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Hastanede babasının ayaklarını öpen ünlü şarkıcıya sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı
10:28 Camdaki cinsel içerikli not ve kadın iç çamaşırıyla şok etti! Gerçek sonradan anlaşıldı
10:04 Sevgilisiyle tartışan engelli genç dehşet saçtı! Aracında canına kıydı
09:59 Yaka paça yakalanan uyuşturucu satıcısının tişörtündeki yazı dikkat çekti
09:41 Liseli kızlar yumruk yumruğa kavga etti! Arkadaşları gülerek izledi
09:44 Avrupa yolcusu Togg güvenlik ve performans üzerine 92 farklı testten geçecek
09:43 Rusya lideri Putin'den tahıl anlaşmasına geri dönüş için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki şart!
09:42 Çarpışan arabalara binenleri seyreden adamla ilgili gerçek ortaya çıktı
08:35 Kısmetse Olur yepyeni bir formatla ekranlara dönmeye hazırlanıyor
16:29 Kesilen ağacın kovuğunda çıkan bal işçileri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2022 10:45:25. #1.11#
SON DAKİKA: Tüm zamanların en çok kazanan oyuncusu açıklandı! 170 maçta milyon dolarlar kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement