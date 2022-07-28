Tüm zamanların en çok kazanan oyuncusu açıklandı! 170 maçta milyon dolarlar kazandı

Counter Strike Global Offensive'in espor turnuvalarında tüm zamanların en çok kazanan profesyonel espor oyuncusu açıklandı. En çok kazanan iki oyuncu arasında sadece 2 bin dolar fark var.

EN ÇOK KAZANAN OYUNCU DANİMARKA'DAN ÇIKTI

Esportsearning sitesinin paylaştığı verilere göre Counter Strike Global Offensive'in espor turnuvalarında en çok kazanan oyuncusu dupreeh kullanıcı adlı Danimarkalı oyuncu Peter Rasmussen oldu.

TOPLAM KAZANCI YAKLAŞIK 2 MİLYON DOLAR

Team Vitality'nin oyuncusu Peter Rasmussen, 10 yıllık kariyerinden bu yana katıldığı 170 turnuvada 1 milyon 972 bin dolar kazandığı açıklandı. Rasmussen'in hemen arkasında yer alan oyuncu ise Astralis takımında yer alan Danimarkalı Andreas Højsleth oldu. İki oyuncu arasındaki toplam kazanç farkı ise sadece 2 bin dolar.

TURNUVALARA KATILMAYA 19 YAŞINDA BAŞLADI

Espor turnuvalarına genç yaşlarda katılmaya başlayan Peter Rasmussen, 19 yaşında katıldığı ilk turnuvadan 20 euro kazanırken ikinci turnuvasından ise 200 euro ödül kazandı. 29 yaşındaki Rasmussen'in 25 yaşındayken katıldığı turnuvalardan ise toplamda 853 bin dolar kazandı.