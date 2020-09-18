Espor turnuvası Kupa Vestel yeniden başlıyor

Vestel, Haziran ayında düzenlediği ve esporseverler tarafından yoğun ilgi gören Kupa Vestel kapsamını genişletti. İkinci defa düzenleyecek turnuva bu kez 3 ay sürecek.

Voleybol, basketbol ve futbol sporlarına yaptığı katkıların yanı sıra Türkiye'de espor dünyasının da önemli aktörlerinden olan Vestel ikinci kez kendi espor turnuvasını düzenliyor. Marka tarafından Haziran ayında düzenlenen turnuvada katılım ve izlenme oranlarının yüksek olması, esporseverlerden gelen talepler ve markanın espor alanını sahiplenmesi sonucu yeni bir Kupa Vestel heyecanı başlatılması kararı alındı.

Verilen bilgiye göre, Kupa Vestel, 28 Eylül -2 Ekim tarihlerinde düzenlenecek PUBG Mobile Turnuvası ile başlayacak ve 12-16 Ekim tarihlerinde yapılacak Rocket League ile devam edecek. Turnuva heyecanı devamında PUBG, CS: GO, PUBG Mobile ve sürpriz oyun turnuvaları ile devam edecek. Tüm turnuvaların sonlanmasının ardından esporseverlerin anket oylamalarıyla belirlenecek iki oyun ile büyük final düzenlenecek.

Turnuva hakkında detaylı bilginin kupavestel.com web adresinde olduğu belirtildi. 45 bin 500 TL'lik bir ödül havuzunda gerçekleşecek turnuva heyecanının, markanın sosyal medya hesaplarından da izlenebileceği aktarıldı. - İSTANBUL