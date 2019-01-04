Son Dakika Haberleri: Espor ve Gaming Paydaşları Esports.con Zirvesi'nde Buluşacak

Espor ve Gaming Paydaşları Esports.con Zirvesi'nde Buluşacak

1 saat önce

Pazarlama alanının yeni mecrası olarak kabul edilen espor ve gaming ekosisteminin tüm paydaşları, Türkiye'de ilk kez 17 Ocak 2019'da Nonstop Zula Espor Merkezi'nde gerçekleşecek 'ESPORTS.con' Zirvesi'nde bir araya gelecek.

Espor ve Gaming Paydaşları Esports.con Zirvesi'nde Buluşacak, System.String[]
Pazarlama alanının yeni mecrası olarak kabul edilen espor ve gaming ekosisteminin tüm paydaşları, Türkiye'de ilk kez 17 Ocak 2019'da Nonstop Zula Espor Merkezi'nde gerçekleşecek 'ESPORTS.con' Zirvesi'nde bir araya gelecek.

Türkiye'nin ilk ve en büyük espor zirvesi ESPORTS.con, 17 Ocak 2019'da Türkiye'nin ilk espor merkezi olan Nonstop Zula Espor Merkezi'nde gerçekleşecek. 'Brands engage with Esports' söylemiyle, espor ve gaming ekosisteminde markalarla buluşturacak zirvede, sektörün önemli isimleri konuşmacı olarak yer alacak.

Programda yer alan konferans ve panellerde, Türkiye'den ve yurtdışından alanının yetkin isimlerinden oluşan çok sayıda konuşmacıya ev sahipliği yapacak olan zirve; markalar, yayıncılar ve esporcuları buluştururken, sektörün geleceğine ışık tutacak. Söz konusu zirve, InGame Group'un mekan sponsorluğuyla Nonstop Zula Espor Merkezi'nde düzenlenecek.

Spor dünyası ve kulüplerin yanı sıra pazarlama ve iletişim profesyonellerinin de geleceğine yön verecek espor trendlerinin masaya yatırılacağı zirvede, espor alanındaki gelişmeler konusunda bilgisini derinleştirmek isteyenler için içerikler, espora yatırım yapan marka ve kurumların başarı hikayeleri, sporcu, kulüp, sponsor ve teknoloji üreticileri ekseninde esporun geleceğine dair öngörüler paylaşılacak.

Nielsen Europe Espor Başkanı Michael Heina'nın 'Markalar esporu satış kanalına dönüştürebilir mi?' başlıklı paneli zirvenin dikkat çeken içeriklerinden biri olarak görülüyor. Esporcuların iç görülerini aktaracak araştırma sonuçları da ilk kez bu zirvede paylaşılacak. Okay Karacan ve Kaan Kural gibi sporseverlerin yakından tanıdığı isimlerin yanı sıra, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yöneticileri de espora ilişkin vizyonlarını aktarmak üzere zirvede konuşmacı olarak yer alacaklar. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:12 Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi
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