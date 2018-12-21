Esporda, Galatasaray - Fenerbahçe Rekabeti
7 saat önce
Zula Süper Lig'inin 2. sezonunda Galatasaray Espor, 1907 Fenerbahçe derbisini 250 binin üzerinde kişi izledi.
Zula Süper Lig'inin 2. sezonunda Galatasaray
Espor, 1907 Fenerbahçe
derbisini 250 binin üzerinde kişi izledi. 1907 Fenerbahçe, Galatasaray Espor takımlarının da dahil olduğu Zula Süper Lig'de, mücadele sürüyor. 1907 Fenerbahçe'nin 3-0 mağlubiyeti ardından ligde bu sezon sonrasında ilk dörtte yer bulan takımlar, offline finallere katılma hakkı kazandı. Toplamda 90 maçın yapıldığı ligde son haftada, birinci Galatasaray Espor, ikinci Gamers of Future, üçüncü Oyun Hizmetleri, dördüncü 1907 Fenerbahçe oldu. Dört takım yarın offline finallerde şampiyonluk için yarışacak. Seyirciye kapalı olarak yapılacak yarışmalarda Galatasaray Espor ile 1907 Fenerbahçe ve Gamers of Future ile Oyun Hizmetleri karşılaşacak. Finalistler 23 Aralık
Pazar günü seyirciye açık olarak şampiyonluk mücadelesi verecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:01 Kaynak: İHA
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