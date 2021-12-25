Üye Girişi
Son Dakika | Espressolab yurt dışı yatırımlarını büyütüyor - Son Dakika

Son Dakika | Espressolab yurt dışı yatırımlarını büyütüyor

25.12.2021 11:08

Son dakika haberler... Kocadağ Ailesi Şirketleri Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Espressolab'in Kurucularından Esat Kocadağ, "Toplam yatırımımız 35-40 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Kocadağ Ailesi Şirketleri Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Espressolab'in Kurucularından Esat Kocadağ, "Toplam yatırımımız 35-40 milyon dolar seviyesine ulaştı. Şu anda 11 ülkedeyiz. Bu, yeni gelecek ülkelerle birlikte 15'e çıkıyoruz. Hedefimiz ilk önce 500 mağazaya çıkmak." şeklinde konuştu.

Kocadağ, Espressolab'ın yurt dışı yatırımları ve Türkiye'de hızla gelişen 3. dalga kahveciler sektörüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Yatırım planlarını anlatan Kocadağ, "Salgının başlarında Fas'a yatırım yapmıştık şu anda 7. dükkanımızı açtık. Yeni yıl bütçemizi yaptık ve 18 tane daha yeni dükkan açacağız. 6 milyon dolarlık yeni bir yatırım yapacağız. Irak'ta Basra ile Bağdat'a ve Filistin'e franchise verdik. Portekiz Lizbon'a kendimiz gidip iki tane dükkan kiraladık şu anda mimarımız çizimlerini yapıyor. Londra için yeni bir planımız var." dedi.

Kocadağ, şöyle konuştu:

"Şu anda toplam 123 mağazaya ulaşmak üzereyiz bu rakamı 6 ay içinde 150'ye çıkarmayı düşünüyoruz. Yeni kavurma makinelerimiz var, ayda 30 ton kahve kavuruyoruz. Haziran gibi bu 55-60 tona ulaşacaktır. Hem yurt içi hem yurt dışı toplam yatırımımız 35-40 milyon dolar seviyesine ulaştı. Şu anda 11 ülkedeyiz. Bu, yeni gelecek ülkelerle birlikte 15'e çıkıyoruz. Hedefimiz ilk önce 500 mağazaya çıkmak. Tabii ilk 100'e gelmek bizi yordu ama 100'den sonrasında daha hızlı ilerleriz."

"6 bin metrekarelik fabrika kuruyoruz"

İstanbul'da yeni bir mekana taşındıkları müjdesini veren Kocadağ, "6 bin metrekarelik fabrika kuruyoruz. Burası herkese açık olacak. Kavurma kapasitemizi artıracağız ve bununla birlikte 500 mağaza hedefimize çok daha hızlı ulaşacağız. Rakiplerimize baktığımızda Avrupa'da Milano'da aynı konseptteki yer toplamda 2,200 metrekare biz burada 6 bin metrekareye ulaştık. İddialıyız ve burada kahve eğitimlerimiz olacak, roastery alanımız görülebilecek, bakery günlerimiz olacak. Farklı bir deneyim yaşatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kocadağ, şunları söyledi:

"Fas'taki ortaklarımızın halihazırda 560 tane benzin istasyonları var. Orada corner olarak Espressolab açmaya başladık. Çok hızlı ilerliyor ve uygulama üzerinden sipariş verilebiliyor. Aslında Türkiye'de de mağazaya gelmeden önce sipariş imkanı sağlayan bir uygulamamız var. Ödemenizi yapıp sıra beklemeden kahvenizi alabiliyorsunuz."

Salgınının etkilerinin bitmesiyle büyümede hız kazanacaklarını belirten Kocadağ, "Dünyada Brezilya'da yaşanan hava olaylarından dolayı kahve fiyatları inanılmaz arttı. 2 dolara aldığımız kahve şu anda 6 dolar oldu. Yüzde 300 artış var. Ticaret Bakanımız Mehmet Muş bizi kırmadı, kahve firmaları olarak yanına gittik ve kahvede gümrük vergisinde indirim yaptı. Bu bize bir nefes aldıracak fakat fiyat artışlarına bağlı bu sene biraz zorlanabiliriz." dedi.

"Türkiye'de kahve sektörü yakın zamanda en az 2-3 katına çıkacaktır"

Kahvede karbon ayak izini sıfıra indirmek için çalıştıklarını vurgulayan Kocadağ, "Çatılarımıza güneş enerjisi koymak istiyoruz. Bununla ilgili bir firmadan teklif aldık. Aynı zamanda şirket araçlarını da elektrikliye çevirip çatıdan aldığımız elektriği onlara adapte edeceğiz. Yeni kahve kavurma makinelerimiz tamamen yeşil enerjiyle çalışıyor. Doğalgazlı olanlar daha az enerjili. Kahvedeki karbon ayak izini minimuma indirmeye çalışıyoruz." dedi.

Sektörün Türkiye'de hızla geliştiğini söyleyen Kocadağ, "Türkiye'de kahvenin daha çok gideceği yer var. Almanya'da ortalama bir kişi yılda 6 kilo kahve tüketirken Türkiye'de bu 900 gram. Almanya gibi olmamız için 6 kat daha büyümemiz gerekiyor. Türkiye'de kahve sektörü yakın zamanda en az 2-3 katına çıkacaktır. Bu konuda iyi bir potansiyel var. Çok fazla kahve firması var ve kendilerini iyi geliştiriyorlar." şeklinde konuştu.

Kocadağ, kendi üretimini yapabilen firmaların pozitif ayrıştığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Şimdi her mahallede kahveci açılıyor. Bunların bazıları tabii ki elenecek ve iyi olanlar ayakta kalacak ama hiç değilse bu kadar girişimci olması pazarı iyi bir yere getirecek. Rakipler iyidir sizi geliştirir. Kendi sütümüzü çiftliğimizde üretiyoruz. Kahvede sütünüz kaliteli ve yağlı olursa kahveniz de o kadar iyi olur. Yağ oranımızı kendimiz ayarlayıp kalitemizi bozmuyoruz. Aynı zamanda pasta ve poğaçamızı da kendimiz üretebildiğimiz için her ay yeni ürün katmaya çalışıyoruz. Rakiplerimizden bizi bir tık ayıran nokta da bu olabilir. Genel rakiplerimiz büyük ve donuk mutfakta çalışırken biz tamamen taze üretiyoruz. Şehir dışında bir şubemiz bile olsa orada taze üretiyoruz asla donuk sevkıyatı yapmıyoruz."

Espressolab, FoodService Europe & Middle East dergisinin çalışmasına göre 2020'de Avrupa'da en iyi büyüme yakalayan 6. marka seçildi.

Son Dakika | Espressolab yurt dışı yatırımlarını büyütüyor
Son Dakika | Espressolab yurt dışı yatırımlarını büyütüyor
Son Dakika | Espressolab yurt dışı yatırımlarını büyütüyor

YORUMLAR
500

Filistin, Türkiye, dolar, Fas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Espressolab yurt dışı yatırımlarını büyütüyor - Son Dakika


Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu         
13:24
Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı         
13:09
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kıran hırsızların rahatlığı kamerada İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kıran hırsızların rahatlığı kamerada         
12:07
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor         
11:31
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor         
17:27
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19

Son Dakika Haberleri
13:16 Pitbull'ların saldırdığı Asiye'nin ilk cümlesi: Eve gitmek istiyorum! Ama gidecek evi yok
13:08 Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı
13:07 Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi?
12:50 BTP Lideri Hüseyin Baş, "Piyasaya 40 milyar dolar sürüldü" iddiasında ısrarcı
12:43 Ermenistan lideri Paşinyan müzakereler öncesinde konuştu: Erdoğan'la görüşme olacak mı?
12:39 Yıllarca sadece 5-6 çeşit gıda yiyebildi! Flora transferiyle hayatı kurtuldu
12:33 Fenerbahçe'de hareketli günler! Teknik direktör Bilic, golcüleri ise Boupendza ve Muriqi oluyor
12:33 Habermetre açıkladı! İşte 2021 yılında en çok habere konu olan fenomenler
12:32 Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının inanılmaz savunması: Geceleri sevgilisinin adını sayıklıyordu
12:31 Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 13:35:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Espressolab yurt dışı yatırımlarını büyütüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement