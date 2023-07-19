Espressonun Alzheimer Hastalığının Gelişimini Önlediği Yeni Araştırmayla Kanıtlandı

Çalışmaya göre , espresso'daki bileşenlerin - kafein dahil - Alzheimer hastalığının gelişmesini önlemeye yardımcı oluyor.

Sıcak su altında basınçla demlenen ince öğütülmüş kahve çekirdeklerinden yapılan espresso, latte, Americano ve popüler espresso martini dahil olmak üzere diğer içeceklerin temelini oluşturuyor.

Çalışmanın yazarları, "Çok sayıda çalışma ... kahve tüketiminin, Parkinson ve Alzheimer gibi en yaygın nörodejeneratif hastalıklara karşı koruyucu bir etkisi olduğunu" belirtti.

Bu yüzden İtalya'nın Verona Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, espresso'daki bileşenlerle deneyler yaparak bunların herhangi birinin Alzheimer hastalığının gelişimine etkisi olup olmadığını görmeye çalıştı.

Uzmanlar hala Alzheimer'ın gelişimine neden olan süreçleri çözmeye çalışıyor, ancak çoğu araştırmacı beyinde tau adı verilen bir proteini işaret ediyor.

Çoğu insan için tau proteinleri beyindeki yapıları stabilize etmeye yardımcı olur. Ancak tau proteinleri, hafızayla ilgili beyin bölgelerinde biriktiğinde iplikler veya fibriller halinde bir araya gelebilir, Ulusal Yaşlanma Enstitüsü'ne göre.

Bu olduğunda, fibriller beyindeki sinir hücreleri arasındaki iletişimi keser ve Alzheimer hastalığının belirtilerine neden olur: hafıza kaybı, kötü yargılama, dolaşma ve kişilik değişiklikleri.

Alzheimer, genellikle aspirasyon pnömonisine yol açabilir, bu durum kişinin düzgün yutamaması ve yiyecek veya sıvıları ciğerlerine alması sonucunda gelişir.

Deneylerini yürütmek için araştırmacılar, mağazadan alınan espressodan bileşenler izole etti, yani kafein, trigonellin, genistein ve theobromin.

Bu bileşenler, artı tam bir espresso ekstresi, laboratuvarda 40 saate kadar kısa bir tau protein formuyla birlikte inkübe edildi.

Deneyler, kafein, genistein veya tam espresso ekstresinin konsantrasyonu arttıkça, tau protein fibrillerinin daha kısa olduğunu ve daha büyük tabakalar oluşturmadığını, bu da Alzheimer'a ilerlemenin yavaşlatılabileceği veya durdurulabileceğini gösterdi.

Ancak tüm bileşenler arasında "tam ekstraktın en dramatik sonuçları gösterdiği" bir haber bültenine göre belirtildi.

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, yeni çalışma - İtalyan Üniversite ve Araştırma Bakanlığı tarafından finanse edilen - uzmanların Alzheimer gibi nörolojik hastalıklara karşı diğer biyoaktif bileşenler bulmasına yardımcı olabilir.

Çalışma Çarşamba günü Tarımsal ve Gıda Kimyası Dergisi'nde yayınlandı.

İlaç tedavilerindeki son ilerlemeler, Alzheimer hastası olan kişilere ve bakıcılarına yeni umutlar vermiştir.

Donanemab adlı yeni bir ilaç, başarılı bir klinik deneme geçirdi ve bu sonbaharda Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylanması bekleniyor.

İlacı alan kişilerin hafif bilişsel bozukluktan hafif demansa veya hafiften orta derece demansa ilerleme riski %40 daha düşüktü.

Onaylanırsa, donanemab son aylarda piyasaya giren üçüncü Alzheimer ilacı olacaktır, Leqembi ve Aduhelm'in ardından.

California Üniversitesi San Francisco'nun Bellek ve Yaşlanma Merkezi'nin direktörü Dr. Gil Rabinovici, bu hafta JAMA için bir editoryalde ilerlemeleri överek, onları "Alzheimer hastalığı için yeni bir moleküler terapi döneminin sadece başlangıç ??bölümü" olarak nitelendirdi.