City's Nişantaşı'nda görüntülenen Esra Balamir, yüzündeki değişiklik hakkında, "Geçtiğimiz günlerde burnumdan bir operasyon geçirdim. O yüzden böyel. Şişik henüz geçmedi" açıklamasını yaptı.
"HAYATIMDA KİMSE YOK"
Parmağındaki tek taş yüzüğü ile dikkat çeken Balamir, özel hayatı hakkında "Uzun süredir hayatımda kimse yok" açıklamasını yaptı.
ŞARKI MÜJDESİ
Balamir, önümüzdeki günlerde piyasaya çıkaracağı yeni şarkısı öncesi de büyük bir heyecan yaşadığını ifade etti.
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