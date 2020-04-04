Esra Balamir'in corona virüs testi sonucu belli oldu

'TEDAVİ OLUYORUM'



Esra Balamir'in test sonucu pozitif çıktı. Snob Magazin'e konuşan ve tedavisinin evinde devam ettiğini söyleyen Balamir, "Tedavi oluyorum. Eve ilaç getiriyorlar" dedi.



TEŞHİS KONULAMAYAN HASTALIĞI İLE MÜCADELE EDİYORDU



Esra Balamir, geçtiğimiz aralık ayında yılladır teşhis konulamayan hastalığı ile mücadele ettiğini söylemişti.



Balamir, "Tedavim devam ediyor. Cerrahpaşa'da 6 haftada bir yatış yapıyorum. Tedavimde damar yolundan ilaç veriliyor. Uzun yıllar, hatta ömür boyu almak zorunda kalabilirim. Bu da benim kaderimde varmış, her şey Allah'tan. Buna da şükür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.