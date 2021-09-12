Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı

Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'da Halime karakteriyle yıldızı parlayan, ardından Ramo dizisiyle ününe ün katan oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Ünlü oyuncu, siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. İddialı elbisesi ile dikkat çeken oyuncu, güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. Güzel oyuncunun paylaşımı yarım milyon beğeni aldı.
Güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Esra Bilgiç, yeni başlayacak dizisi Kanunsuz Topraklar setinden sık sık paylaşım yapıyor. Hayranları güzel oyuncunun dizisini merakla bekliyor.
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