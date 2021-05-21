Esra Bilgiç ve Uğur Güneş, Kanunsuz Topraklar dizisinin setindeki hallerini paylaştı

Final yapan Ramo dizisinin ardından yeni bir dizi projesiyle anlaşan Esra Bilgiç ile Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş, Kanunsuz Topraklar dizisinde başrolü paylaşacak. Hazırlıkları hızla devam eden dönem dizisinden yeni fotoğraflar gelmeye başladı.

KEYİFLİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz hafta kostüm provası yapılan dizi için şimdi de son hazırlıklar yapılıyor. Setten son fotoğraflar ise başrol oyuncuları Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'ten geldi. "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" diyerek fotoğraf paylaşan ikilinin keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

ZONGULDAK VE İSTANBUL'DA ÇEKİM PLATOLARI HAZIRLANDI

Bir madencilik hikayesi anlatan "Kanunsuz Topraklar" dizisi, Zonguldak'ta geçecek. Dizi için hem İstanbul'un Beykoz ve Kemerburgaz gibi yerlerinde hem de Zonguldak'ta görkemli platolar hazırlandı. Maden patronları ve maden işçilerinin de hikayesini anlatan dizi, ana karakterleri Davut ve Gülfem'in aşkını da bu bağlamda ele alacak. Gülfem bir maden patronunun kızıyken, Davut ise bir maden işçisinin oğlu olarak izleyici karşısına çıkacak.

İşte setten yeni kareler...