Esra Çakmur Türkiye Curling 2. Lig Müsabakaları, 14-20 Aralık tarihlerinde Erzurum'da düzenlenecek

Esra Çakmur Türkiye Curling 2. Lig Müsabakaları, Erzurum'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14-20 Aralık tarihlerinde Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenecek müsabakaların antrenmanları ve teknik toplantısı, 14 Aralık Pazartesi günü yapılacak.
Antrenör ve kulüp yöneticilerinin katılımının zorunlu tutulduğu teknik toplantıda, müsabakalarda yer alacak tüm takımlara akreditasyon kartı verilecek.
- Kaynak: AA
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