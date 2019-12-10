Son Dakika Haberleri: Esra Çevik son kez annesinin evine getirildi
Son Dakika Güncel Esra Çevik son kez annesinin evine getirildi - Son Dakika

Esra Çevik son kez annesinin evine getirildi

6 saat önce

Bomba imha uzmanı PAMİT Komutanı Esra Çevik cenazesi helallik alınmak üzere Bayrampaşa'da bulunan annesinin evine getirildi.

Esra Çevik son kez annesinin evine getirildi, System.String[]

Bomba imha uzmanı PAMİT Komutanı Esra Çevik cenazesi helallik alınmak üzere Bayrampaşa'da bulunan annesinin evine getirildi. Şehidin Tük bayrağına sarılı tabutunu gören ailesi gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorluk çeken anneyi sağlık ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan PAMİT Komutanı Esra Çevik'in cenazesi helallik alınmak üzere Bayrampaşa'da bulunan annesinin evine getirildi. Şehidin cenazesini Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Atila Aydıner, annesi Nebahat Gözüaydın, kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Cenaze aracı sokağa girdiği sırada "şehitler ölmez vatan bölünmez" diye slogan atıldı. Şehidin evinin önü Türk bayrakları ile donatılıp, taziye çadırı kuruldu. Helallik alındığı sırada şehidin ailesi Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorluk çeken anneyi sağlık ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi, ikindi namazına müteakiben son yolculuğuna uğurlanmak üzere Ataköy 5'inci kısım Camii'ne götürüldü.

(Selim Bayraktar/İHA)

Bayrampaşa, Esra Çevik, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Orhan Pamuk'la alakalı değil Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 19:23:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esra Çevik son kez annesinin evine getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]