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Esra Dermancıoğlu: Birbirimizin kahramanı olalım
6 saat önce
"Birbirimizin kahramanları olalım. Hep beraber bu dönemi tarihe yazalım. Seviyorum hepinizi."
"Birbirimizin kahramanları olalım. Hep beraber bu dönemi tarihe yazalım. Seviyorum hepinizi."
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:27
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