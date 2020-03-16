- Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Genel - Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

- Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

- Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü son yolculuğuna uğurlandı Gazeteci Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

- Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Gazeteci Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, babasının ölümü hakkında çıkan iddialara cevap veren Esra Elönü, "Adli Tıp Kurumundan gelen raporda kalp krizi sonucu olduğu ve korona şüphesinin olmadığını öğrendik" dedi

Gazeteci Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü, geçtiğimiz günlerde umre dönüşü rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. Şaban Elönü için bugün Çengelköy Birlik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Esra Elönü, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede Şaban Elönü için dualar edildi.

Cenazede babasının ölümü hakkında konuşan Esra Elönü, "Babam Umreden geldiği için, herkes gibi yurt dışından geldiği için temkin amaçlı bir denetim oldu daha sonrasında da adli tıp kurumundan rapor bekledik. Adli tıp kurumundan gelen raporda da doğal ölüm, kalp krizi sonucu olduğu ve testin negatif olduğu ve korona şüphesinin olmadığını öğrendik. Bu anlamda babamın yanında olan ailemizden kardeşlerimde yapılan testleri de negatif çıktı. Bunu niye söylüyorum, çünkü malum gündem virüs. İnsanların hassasiyetini biliyorum. Umreden de geldiği için çok farklı şeyler yazılmış. Bunlara cevap verme hızı benim şu anda yaşayacağım acımı engelliyor. Bu anlamda da herkesten saygı ve vicdan bekliyorum. Böyle bir durumda bu konu hakkında açıklama yapmak çok acı ama ben yine de doğal karşılayıp insanların bu konudaki merakını gidermek istedim. Karantina gibi şeylerde duydum. Biz buna tedbir diyelim. Tedbir amaçlı böyle bir şey yapıldı. Neticede böyle bir şüphenin kesinlikle olmadığını söylemek istiyorum. Onun dışında artık babasızım. Benim için çok büyük bir acı, acıdan da öte artık onun yokluğuyla nasıl savaşacağım konusunda imani olarak Allah'a olan tevekkülümle bununla baş edeceğiz. Rabbim rahmet eylesin" diye konuştu.

Şaban Elönü'nün cenaze namazı ikindi namazına müteakiben kılındı. Cenaze, kılınan namazın ardından Kuruçeşme Mezarlığına defnedildi.

- Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü son yolculuğuna uğurlandı

Esra Elönü, Adli Tıp, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi         
15:23
Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek         
15:01
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı         
14:42
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu         
14:39
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak         
14:35
Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes seçildi Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes seçildi         
14:34
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak         
13:12
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 02:13:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]