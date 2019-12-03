Son Dakika Haberleri: Esra Erol'a engellilere yardımlarından dolayı plaket
Son Dakika Magazin Esra Erol'a engellilere yardımlarından dolayı plaket - Son Dakika Magazin

Esra Erol'a engellilere yardımlarından dolayı plaket

6 saat önce

Ünlü sunucu Esra Erol'a engelli bireylere yaptığı yardımlardan dolayı plaket verildi.

Esra Erol'a engellilere yardımlarından dolayı plaket, System.String[]

Ünlü sunucu Esra Erol'a engelli bireylere yaptığı yardımlardan dolayı plaket verildi. Erol, bugüne kadar 4000 adet manuel tekerlekli sandalye ile 1500 akülü sandalyeyi ihtiyacı olan engellilere ulaştırdığını belirterek "Desteklerini ve yardımlarını esirgemeyen seyircilerime minnettarım" dedi.


Ünlü sunucu Esra Erol, bugün ATV ekranlarında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel bir programla izleyenlerinin karşısına çıktı. Engelli dansçıların katıldığı programda, fiziksel engelli 8 yaşındaki Nazar Yiğit'in dans gösterisi ve yaptığı konuşma güne damgasını vurdu. "Herkes eşittir" mesajı veren minik Nazar'ın konuşması izleyenleri duygulandırdı. Türkiye Engelliler Vakfı'nın konuk olduğu programda, Esra Erol'a engelli bireyler için yaptığı yardımlardan dolayı plaket verildi.


Ayrıca Esra Erol, sosyal medya hesabına engelli bireylerle çekildiği fotoğrafı ekleyerek "Doğrulanmış engelsiz bir dünya için, sadece biraz sevgi, biraz empati çokça anlayış lazım. Yaşama tutunma azimlerine sevinçlerine ortak olalım. #3aralıkdünyaengellilergünü engel değil, destek olalım. Bugüne kadar 4000 adet manuel tekerlekli sandalye ve 1500 akülü sandalyeyi ihtiyacı olan engelli kardeşlerime hediye ettim. İhtiyacı olanlara ulaştırmaya devam ediyoruz. Onların yaşama katılabilmeleri için sosyal yaşamda var olabilmeleri için. Desteklerini ve yardımlarını esirgemeyen seyircilerime minnettarım" notunu paylaştı. - İSTANBUL

Dünya Engelliler Günü, Esra Erol, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı
1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa Kıvanç'ın elenmesinin ardından Demet Akalın, MasterChef'e geri döndü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 03:18:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esra Erol'a engellilere yardımlarından dolayı plaket
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]