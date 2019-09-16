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Esra Erol bir genç kızın daha hayatını kurtardı

30 dakika önce

Günlerdir aranan 21 yaşındaki Dilara, 6 ay sonra Esra Erol programında bulundu.

Esra Erol bir genç kızın daha hayatını kurtardı, System.String[]

Günlerdir aranan 21 yaşındaki Dilara, 6 ay sonra Esra Erol programında bulundu.

Canlı yayına katılan anne Mukaddes ve baba Sabri, bu süreçte kızlarından hiçbir şekilde haber alamadıklarını ve kızlarının bir gece kulübünde çalıştırıldığından şüphe ettiklerini söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. 20 madalyaya sahip lisanslı sporcu Dilara Keklik'le ilgili çok geçmeden haber geldi. Gelen ihbarlar, 21 yaşındaki Dilara Keklik'in Elazığ'da bir gece kulübünde konsomatrislik yaptığı yönündeydi. Bunun üzerine harekete geçen Esra Erol ekibi, soluğu Elazığ'da aldı. Yapılan yoğun araştırma sonucu Dilara Keklik Elazığ'da bulundu.

Cuma günü canlı yayına bağlanan Dilara Keklik, anne ve babasıyla görüşmek istemediğini ve bu işi yapmaya devam edeceğini söyleyerek izleyenleri şaşkına çevirdi. Gözyaşları içerisinde kızlarına seslenen anne ve babanın feryadı, Tüm Türkiye'yi ağlattı.

DİLARA ANNE VE BABASIYLA KUCAKLAŞTI

Hafta sonu Esra Erol'da ekibinin yoğun çalışmaları sayesinde Dilara Keklik, İstanbul'a gelmeyi kabul etti. Bugün yayında sürpriz bir gelişme yaşandı. Dilara, aylar sonra önce annesiyle stüdyo dışında hasret giderdi. Daha sonra canlı yayına gelerek babası ile kucaklaştı. Gözyaşlarına hakim olamayan baba Sabri Keklik, kızını gördüğü anda fenalaştı.

Ailesini terk ettiği için çok pişman olduğunu dile getiren Dilara, genç kızlara seslendi. Dilara, "Özgürlük insanın anne babasıymış, yaşadıklarımdan ve yaşattıklarımdan dolayı çok pişmanım. Bugün yeni hayatımın ilk günü" dedi.

(İHA)

Esra Erol, Elazığ, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:35 Kaynak: İHA
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