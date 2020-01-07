Esra Erol'da boşanmak üzere olan çiftin 'koşu bandı' meselesi gündem oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esra Erol'da boşanmak üzere olan çiftin 'koşu bandı' meselesi gündem oldu - Son Dakika

Esra Erol'da boşanmak üzere olan çiftin 'koşu bandı' meselesi gündem oldu

6 saat önce

Esra Erol programına 'koşu bandı' olayı damga vurdu.

Esra Erol'da boşanmak üzere olan çiftin 'koşu bandı' meselesi gündem oldu, System.String[]

Esra Erol programına 'koşu bandı' olayı damga vurdu. Olay izleyenleri de şaşkına çevirdi.


Esra Erol'da programında yaşanan olay şaşkınlık oluşturdu. Programda iddia edilenlere göre 67 yaşındaki Kemal A.'nın kendisinden 30 yaş küçük eşi Hüsne A., evdeki paraları da alıp kayıplara karıştı.


Esra Erol'da programına katılan Kemal A. 9 yıllık eşinin 15 Kasım günü 19 bin 400 TL parasını, evin tapusunu da alarak evi terk ettiğini ve karısına ulaşıp boşanmak istediğini söyledi. 38 yaşındaki Hüsne A.'nın babası da yayına bağlanarak kızının nerede olduğunu bilmiyorum diyerek kayıp başvurusunda bulunduğunu dile getirdi.


Esra Erol kayıp olan Hüsne A.'ya ulaştı. Canlı yayına katılan kadın, eşini görmek istemediğini ve sadece Esra Erol'a cevap vereceğini belirtti. Hüsne A. "Asla parayı bana vermedi, ben almadım. Yanından gittim çünkü beni zorla çalıştırmak istedi. Ev benim üzerime olduğu için Kemal sadece parasının peşinde" dedi.


Kemal A.'nın yeğeni canlı yayına bağlanarak söylediği, "Amcam ona hep iyi baktı, her istediğini yaptı hatta koşu bandı bile aldı" sözleri sosyal medyada yankılandı.


Aralarında 30 yaş fark olan Kemal-Hüsne A. çiftinin aralarındaki diyalog izleyenleri şaşkınlığa uğrattı. Sosyal medyada da 'koşu bandı' meselesi gündeme oturdu. Kemal A. ise sırf eşi kilo versin diye evine bunu yaptığını belirtirken çiftin arasındaki bu koşu bandı meselesi izleyenleri şaşırttı. - İSTANBUL

Esra Erol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
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