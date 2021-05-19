Esra Erol'da hayrete düşüren olay! Karısı evden kaçan adam isyan etti: Ocakta tanıştık, şubatta evlendik, martta hamile kalıp nisanda beni terk etti

Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine ilginç bir olay gündeme geldi. Dün programa katılan Ali Kemal Karahasan, karısının evden kaçtığını söyleyerek başına gelenleri anlattı.

TİKTOK UYGULAMASINDA TANIŞTILAR

Karısının kendisini terk ettiğini dile getiren Ali Kemal, Aslıhan Karahasan ile TikTok uygulaması üzerinden tanıştığını belirtti. Aslıhan Karahasan'ın "Aşk önemli şey, gözüm ne para da ne pulda. Güven veren kişi her şeydir" sözlerini duyunca aşık olduğunu dile getiren Ali Kemal, her şeyin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.

"OCAKTA TANIŞTIK, MARTTA HAMİLE KALDI, NİSAN AYINDA DA KAÇTI"

Eşini çok sevdiğinin vurgulayan Ali Kemal, başından geçenleri şöyle anlattı: "Aslıhan ile sosyal medyadan tanıştık. Her şey çok hızlı ilerledi. O kadar güzeldi ki, aşkımız resmen Brezilya filmi olurdu. Ocak ayında buluştuk, tanıştık konuştuk. Şubat ayında evlenme kararı aldık. Mart ayında eşim benden hamile kaldı, Nisan ayında ise 'Babam hastaneye götürülecekmiş, Antakya'ya babamın yanına gitmeliyim' deyip, beni terk etti" dedi.

"EVLENDİKTEN 20 GÜN SONRA BEBEĞİMİZİN OLMASINI İSTEDİ"

Eşinin kim olduğunu ve geçmişiyle ilgilenmediğini söyleyen Ali Kemal Karahasan, sözlerine şöyle devam etti: "Eşim bana evlendikten 20 gün sonra 'Senden hamile kalmak istiyorum. Bebeğimiz olsun' dedi, hayatımın en güzel sözlerini duydum adeta. Havalara uçtum"

KOLUNA EŞİNİN ADINI YAZDIRMIŞ

Hamile eşinin düşük yaptıktan sonra aralarının açıldığını anlatan Ali Kemal, "Aslıhan'a Esra Erol'a katılacağım deyince benimle barıştı" ifadelerini kullandı. Dövmeciye gittiklerini ve koluna "Aslım" yazdırdığını da açıklayan Ali Kemal, dövmesini canlı yayında gösterdi. Ali Kemal, eşi Aslıhan Hanım'ın çocuklarıyla da çok iyi geçindiğini dile getirdi.

Öte yandan Whatsapp profil resmini birlikte olan fotoğraflarını koyan Ali Kemal eşine aynı teklifte bulununca Eşinin "Profil resmini değiştirmem için daha zaman var" demesiyle şaşkına döndüğünü söyledi.

MELTEM HANIM: ASLIHAN İLE ÖZEL İÇERİKLİ KONUŞMALAR YAPTIK

Ali Kemal Karahasan'ın anlattıklarından sonra canlı yayına bağlanan Melek isimli bir kadın Aslıhan ile TikTok üzerinden tanıştıklarını onunla bir arkadaş vasıtasıyla tanıştığını anlattı. Sözlerine devam eden kadın, "Kendi telefon numaralarımızı alıp Whatsapp'ta özel içerikli görüşmeler yaptık. Ancak bu durumdan rahatsız olduğum için ben daha sonra katılmadım. Eşi uyuduktan sonra Whatsapp'tan canlı yayına bağlandığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

"ASLIHAN YÜZÜNDEN AYAĞIMA KURŞUN SIKTILAR"

Yayına katılan ancak ismini vermek istemeyen başka izleyici ise Aslıhan Karahasan yüzünden yuvasının yıkıldığını hatta onun yüzünden ayağına kurşun sıkıldığını söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi. "Aslıhan'ın gebe kalması imkansız" diyen kadın, "Kardeşimle dost hayatı yaşadı ikisi evli olduğu halde. Hatta kardeşimden çocuğu bile var" dedi.