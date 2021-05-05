Esra Erol'da 'Yasak aşk cinayeti' iddiası şaşkınlık yarattı! - Son Dakika

Esra Erol'da 'Yasak aşk cinayeti' iddiası şaşkınlık yarattı!

05.05.2021 10:37

Esra Erol'un en son yayınlanan bölümünde kan donduran bir olay yaşandı. Şeref Okul'un kayıp eşi bulunarak stüdyoya getirildi. Ancak kayıp eş Nazlı Okul'un söyledikleri karşısında stüdyo bir anda buz kesti. Nazlı, aslında kayıp olmadığını, eşinden şiddet gördüğü ve bunaldığı için Cüneyt isimli biriyle ilişki yaşadığını belirtti. Cüneyt'in ise bir husumet nedeniyle cinayet işlediğini söyledikten sonra, telefonla stüdyoya bağlanan bir izleyici cinayetin yasak aşk nedeniyle işlediğini iddia etti.

Şeref Okul, kayıp olan eşi Nazlı Okul'u bulmak için kayınvalidesi Ayşe ile birlikte Esra Erol'a başvurdu. Nazlı'nın bulunması için Esra Erol'a başvuran aileye bugün Esra Erol ve ekibinden sevindirici bir haber geldi.

CANLI YAYINA KATILDI

Esra Erol ve ekibinin ulaştığı Nazlı Okul, stüdyoya gelerek canlı yayına katıldı. Nazlı'nın yeni görünümü herkesi şoke ederken Cüneyt ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek de adeta kan dondurdu.

ANNEDEN SİTEM: SANA YAZIKLAR OLSUN

Anne Ayşe Hanım kızı gelir gelmez "Sana yazıklar olsun" diyerek sitem etti. Ayşe Hanım, şöyle konuştu:

"Sana yazıklar olsun, sana eyvahlar olsun. Sen çöpten yemek yerken biz seni bulduk sahip çıktık madem bundan da ayrılacaktın niye başka yere gittin benim yanıma gelmen lazımdı"

"BENİ SÜREKLİ DÖVÜYORDU"

Nazlı Okul da şiddet gördüğünü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Şeref Beni dövüyordu. Babasına kızsın, çocuklarına kızsın soluğu bende alıyordu. Ben şiddet gördüğümü aileme söyleyemedim. Kaçmak zorunda kaldım çünkü bunaldım. Bütün eşyalarımı yem çuvalına koydum soranlara da çöp atmaya gidiyorum dedim. Ben bunalımdaydım, çirkin olay olduktan sonra ondan daha da soğudum. Aileme bu olayları söyleyemedim çünkü ailemin başı belaya girerdi"

Esra Erol'da yasak aşk cinayeti iddiası ortalığı karıştırdı! Çekiçle öldürüp gömmüş

"KÖYDE BUNALINCA CÜNEYT BEY İLE TANIŞTIM"

Nazlı Okul'un açıklamalarının ardından Şeref Bey, eşine "Parmağında yüzük, boynunda kolyesi ve kulağında küpen vardı onlara ne oldu?" sorusunu yöneltti. Takılarını satarak kendisine elbise aldığını belirten Nazlı Hanım ise "Köyde bunaldığım için sosyal medyada Cüneyt ile tanıştım. O çok iyi bir insan beni anlıyor" dedi.

PLANLI CİNAYET İDDİASI

Nazlı Hanım, yayın sırasında "Cüneyt tartıştığı birini öldürdüğü için cezaevine girdi" diyerek herkesi şoke etti. Bunun üzerine ismini vermek istemeyen bir izleyici canlı yayına telefonla bağlanarak, "Cüneyt, 1-2 yıl önce eşinin görüştüğü bir kişiyi planlı olarak öldürdü" dedi.

"HALA BENİ SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Nazlı Hanım'ın "evlenmiş ayrılmış ve elektrik işiyle uğraşan biri" dediği Cüneyt Bey'in hala soyadını taşıyan eşi de canlı yayına bağlanarak "Cüneyt'le yeni konuştum, beni sevdiğini söyledi" deyince ortalık karıştı.

CÜNEYT BEY KARISINI DOĞRULADI

Stüdyoya Nazlı Hanım ile birlikte gelen ancak canlı yayına çıkmayan Cüneyt Bey, "Ben karımı seviyorum, doğru söylüyor" diyerek stüdyoyu terk etti.

Esra Erol'da 'Yasak aşk cinayeti' iddiası şaşkınlık yarattı!

Esra Erol, Cinayet, Magazin, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Magazin Esra Erol'da 'Yasak aşk cinayeti' iddiası şaşkınlık yarattı! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Türbede ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı Türbede ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi 'Cami olayı' Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i emekli ettirdi: ''Teşkilatın yıpranmaması için emekliliğimi istedim.'' 'Cami olayı' Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i emekli ettirdi: ''Teşkilatın yıpranmaması için emekliliğimi istedim.'' 25 yaşındaki kadın, 9 çocuk dünyaya getirdi 25 yaşındaki kadın, 9 çocuk dünyaya getirdi ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek! ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek! Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler

Son Dakika Haberleri
10:43 Gates çifti boşanmadan önce mal paylaşımı yapacak!
10:40 Türbede ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
10:35 Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü
10:20 İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu
10:16 Alışverişe dalan kadının telefonunu çaldı, o anlar saniye saniye görüntülendi
10:07 Savaşçı dizisiyle istenilen başarıya ulaşamayan yapım ekibinden yeni karar! 6 isim kadroya katılacak
09:57 25 yaşındaki kadın, 9 çocuk dünyaya getirdi
09:56 Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yatıyor!
09:45 Tam kapanma istenilen sonucu verdi mi? Bilim Kurulu ve Bakan Fahrettin Koca toplantı yapacak
09:35 ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek!
Gates çifti boşanmadan önce mal paylaşımı yapacak! Gates çifti boşanmadan önce mal paylaşımı yapacak!         
10:44
Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü         
10:35
Tam kapanmadan sonra, kademeli rahatlama geliyor Tam kapanmadan sonra, kademeli rahatlama geliyor         
10:28
Manchester City'nin İstanbul coşkusuna beğeni yağdı! Soyunma odasındaki kutlamalar sosyal medyaya damgasını vurdu Manchester City'nin İstanbul coşkusuna beğeni yağdı! Soyunma odasındaki kutlamalar sosyal medyaya damgasını vurdu         
10:17
Savaşçı dizisiyle istenilen başarıya ulaşamayan yapım ekibinden yeni karar! 6 isim kadroya katılacak Savaşçı dizisiyle istenilen başarıya ulaşamayan yapım ekibinden yeni karar! 6 isim kadroya katılacak         
10:07
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:00
Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yatıyor! Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yatıyor!         
09:56
Bakanlık devreye girdi! Fikirtepe'deki 6 bin ev ve iş yerine tahliye tebligatı gönderildi Bakanlık devreye girdi! Fikirtepe'deki 6 bin ev ve iş yerine tahliye tebligatı gönderildi         
09:32
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu         
23:19
Destek alamadığını söyleyerek kazan fırlatan çaycıya bugüne kadar 5 bin lira destek verildi Destek alamadığını söyleyerek kazan fırlatan çaycıya bugüne kadar 5 bin lira destek verildi         
20:56
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi         
15:54
Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti         
15:49
Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı         
15:28
İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor         
15:13
Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler         
14:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 10:48:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Esra Erol'da 'Yasak aşk cinayeti' iddiası şaşkınlık yarattı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement