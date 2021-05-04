Esra Erol'da yasak aşk cinayeti iddiası ortalığı karıştırdı! Çekiçle öldürüp gömmüş - Son Dakika

Esra Erol'da yasak aşk cinayeti iddiası ortalığı karıştırdı! Çekiçle öldürüp gömmüş

04.05.2021 23:34
Esra Erol'da yasak aşk cinayeti iddiası ortalığı karıştırdı! Çekiçle öldürüp gömmüş, System.String[]

Esra Erol'un bugün yayınlanan bölümünde izleyiciyi şoke eden bir olay yaşandı. Şeref Okul'un kayıp eşi Nazlı bulunarak stüdyoya getirildi. Nazlı Okul, kayıp olmadığını, eşinin kendisini dövdüğünü ve köyde çok bunaldığı için boşanmış olan Cüneyt Bey ile ilişki yaşadığını, ancak Cüneyt Bey'in bir husumet nedeniyle birini öldürdüğü için cezaevine girdiğini söyledi. Stüdyoya bağlanan bir izleyici ise Cüneyt Bey'in cinayeti yasak aşk nedeniyle işlediğini söyledi.

Şeref Okul, kayıp olan eşi Nazlı Okul'u bulmak için kayınvalidesi Ayşe ile birlikte Esra Erol'a başvurdu. Nazlı'nın bulunması için Esra Erol'a başvuran aileye bugün Esra Erol ve ekibinden sevindirici bir haber geldi.

CANLI YAYINA KATILDI

Esra Erol ve ekibinin ulaştığı Nazlı Okul, stüdyoya gelerek canlı yayına katıldı. Nazlı'nın yeni görünümü herkesi şoke ederken Cüneyt ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek de adeta kan dondurdu.

ANNEDEN SİTEM: SANA YAZIKLAR OLSUN

Anne Ayşe Hanım kızı gelir gelmez "Sana yazıklar olsun" diyerek sitem etti. Ayşe Hanım, şöyle konuştu:

"Sana yazıklar olsun, sana eyvahlar olsun. Sen çöpten yemek yerken biz seni bulduk sahip çıktık madem bundan da ayrılacaktın niye başka yere gittin benim yanıma gelmen lazımdı"

"BENİ SÜREKLİ DÖVÜYORDU"

Nazlı Okul da şiddet gördüğünü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Şeref Beni dövüyordu. Babasına kızsın, çocuklarına kızsın soluğu bende alıyordu. Ben şiddet gördüğümü aileme söyleyemedim. Kaçmak zorunda kaldım çünkü bunaldım. Bütün eşyalarımı yem çuvalına koydum soranlara da çöp atmaya gidiyorum dedim. Ben bunalımdaydım, çirkin olay olduktan sonra ondan daha da soğudum. Aileme bu olayları söyleyemedim çünkü ailemin başı belaya girerdi"

Esra Erol'da yasak aşk cinayeti iddiası ortalığı karıştırdı! Çekiçle öldürüp gömmüş

"KÖYDE BUNALINCA CÜNEYT BEY İLE TANIŞTIM"

Nazlı Okul'un açıklamalarının ardından Şeref Bey, eşine "Parmağında yüzük, boynunda kolyesi ve kulağında küpen vardı onlara ne oldu?" sorusunu yöneltti. Takılarını satarak kendisine elbise aldığını belirten Nazlı Hanım ise "Köyde bunaldığım için sosyal medyada Cüneyt ile tanıştım. O çok iyi bir insan beni anlıyor" dedi.

PLANLI CİNAYET İDDİASI

Nazlı Hanım, yayın sırasında "Cüneyt tartıştığı birini öldürdüğü için cezaevine girdi" diyerek herkesi şoke etti. Bunun üzerine ismini vermek istemeyen bir izleyici canlı yayına telefonla bağlanarak, "Cüneyt, 1-2 yıl önce eşinin görüştüğü bir kişiyi planlı olarak öldürdü" dedi.

"HALA BENİ SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Nazlı Hanım'ın "evlenmiş ayrılmış ve elektrik işiyle uğraşan biri" dediği Cüneyt Bey'in hala soyadını taşıyan eşi de canlı yayına bağlanarak "Cüneyt'le yeni konuştum, beni sevdiğini söyledi" deyince ortalık karıştı.

CÜNEYT BEY KARISINI DOĞRULADI

Stüdyoya Nazlı Hanım ile birlikte gelen ancak canlı yayına çıkmayan Cüneyt Bey, "Ben karımı seviyorum, doğru söylüyor" diyerek stüdyoyu terk etti.

Esra Erol'da yasak aşk cinayeti iddiası ortalığı karıştırdı! Çekiçle öldürüp gömmüş

Esra Erol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Erol'da yasak aşk cinayeti iddiası ortalığı karıştırdı! Çekiçle öldürüp gömmüş - Son Dakika Magazin


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