Esra Erol ile Türk Kızılayı el ele verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esra Erol ile Türk Kızılayı el ele verdi - Son Dakika

Esra Erol ile Türk Kızılayı el ele verdi

6 saat önce

Ünlü sunucu Esra Erol, Elazığ'da depremden etkilenen ihtiyaç sahipleri için programında 20 dakikada 1 milyon 375 bin TL bağış topladı.

Esra Erol ile Türk Kızılayı el ele verdi, System.String[]

Ünlü sunucu Esra Erol, Elazığ'da depremden etkilenen ihtiyaç sahipleri için programında 20 dakikada 1 milyon 375 bin TL bağış topladı.


Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem felaketi sonrasında Türkiye seferber oldu. Başarılı sunucu Esra Erol canlı yayında depremden etkilenen vatandaşlar için SMS çağrısında bulundu. 20 dakika kadar kısa bir sürede 137 bin SMS karşılığında 1 milyon 375 bin TL bağış toplayan Erol, izleyicisine teşekkürlerini iletti.


Öte yandan Esra Erol, Elazığ'da depremden etkilenen çocuklar için çarşamba günü 1 tır yardım malzemesinin yola çıkacağının bilgisini verdi. Deprem bölgesine yaklaşık 10 bin parça bere, mont, bot, gömlek, kazak gibi kışlık kıyafetler gönderilecek.


Türk Kızılayı'nın Sms hattı için, 'DEPREM' yazıp 2866'ya göndererek depremden etkilenen vatandaşlara 10 TL karşılığında bağışta bulunulabiliyor. - İSTANBUL

Türk Kızılayı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:53 Kaynak: İHA
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