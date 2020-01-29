Esra Erol, kocasını bırakıp başkasına kaçan kadının ailesine seslendi: Eşyalarını verin gitsin

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programına katılan 23 yaşındaki Recep Özsoy, internetten tanıştığı daha sonra da evlendiği eşi Hülya Özsoy'un yine internetten tanıştığı Arif Yörük isimli bir gence kaçtığını iddia etti. Eşinin ve ailesinin gözyaşları için geri dön çağrısında bulunduğu Hülya canlı yayına geldi ancak Arif'i çok sevdiği için ailesine geri dönmeyi reddetti.

Günlerdir Hülya'nın evine geri dönmesi için elinden gelen her şeyi yapan Esra Erol ise dün yayınlanan bölümde Hülya'nın ailesinden kızlarının eşyalarını verip gitmesine izin vermelerini istedi.

"ŞIMARIKLIĞIN DORUKLARINDA YAŞIYORSUN, GERÇEK HAYAT BU DEĞİL"

Ailesi ve eşini bırakarak Arif ile kömürlük benzeri bir yerde kalan 19 yaşındaki Hülya'ya şu sözlerle sert çıktı: "Şu an şımarıklığın doruklarında yaşıyorsunuz ama gerçek hayat buradan ibaret değil. Yarın öbür gün bir düzenin olsun isteyeceksin ama düzen sağlanmayacak. Sağlık problemlerin daha da fazla ortaya çıkacak. Bugün sadece karnını doyurmak için 'Ben günde kaç saat çalışıyorum, ayaklarımın altı morardı' kişi (Arif) ilerde başlarım senin gibi birine 'Ne sağlığın bitiyor ne karnının doyması bitiyor' diyecek. Madem çalışmayı seviyordun bugüne kadar kendin için çalışsaydın."

"ARİF'LE GÖRÜŞTÜRMEZSENİZ AÇLIK GREVİ YAPARIM"

Programdaki avukat Hülya Kuran, evine geri dönmek istemeyen Hülya için "Esra ablan seni bir süre misafir etsin, psikolojik destek al" dedi. Esra Erol başta olmak canlı yayında herkesin kendisine verdiği tavsiyeleri elinin tersiyle iten Hülya ise "Beni Arif ile görüştürmezseniz açlık grevi yaparım" dedi.

"VERİN EŞYALARINI NE HALİ VARSA GÖRSÜN"

Hülya'nın sözlerine sinirlenen Erol ise "Ben evden kaçanları barındırma şeyi değilim. İnsan kendi sağlığından kendi sorumlu olur. Onu da biz düşünecek değiliz herhalde. 'Açlık grevi yaparım' diyor. Habibe Abla çok acı ama ben olsam bunun Arif'e gitmesine izin veririm. Vallahi diyorum bak. Sizin için çok acı biliyorum. Sadece siz değil ona herkes doğruları anlatmaya çalıştı ama o bizi duymamakta ısrar ediyor. Senin yerinde olsam yüreğime taş basarım. Onun bana tıpış tıpış gelmesini beklerim. Çünkü gelecek hem de çok uzun sürmeyecek. Senin bir evladın daha var onun için ayakta kalmak zorundasın. Senin yerinde olsam veririm pılını pırtını nerede nasıl istiyorsan öyle yaşa. Ben kendim söylüyorum kendim dinliyorum. Verin eşyalarını ne hali varsa görsün. Güle güle git, ağlaya ağlaya geleceksin. Şuraya yazıyorum annen beni arayacak 'Hülya şu an şu şekilde şu halde benim evime geldi Esra Hanım' diye" dedi.

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