Son Dakika Haberleri: Esra Erol, Leyla'nın hayalini gerçekleştirdi
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Esra Erol, Leyla'nın hayalini gerçekleştirdi

1 saat önce

Esra Erol'a okumak istediğini anlattıktan sonra hayallerine kavuşan Leyla Yıldırım, Türkiye'nin en iyi aşçılık okullarından birinde eğitim görerek mezun oldu.

Esra Erol, Leyla'nın hayalini gerçekleştirdi, System.String[]

Esra Erol'a okumak istediğini anlattıktan sonra hayallerine kavuşan Leyla Yıldırım, Türkiye'nin en iyi aşçılık okullarından birinde eğitim görerek mezun oldu. Genç kız mesleğine başlayacağının müjdesini canlı yayında vererek hayalleri yarım kalan herkese de örnek oldu.


Önce annesini kaybeden, ardından kanser olan kardeşine ilik verdiği için eğitimini yarıda bırakan, kardeşinin iyileşmesinden sonra liseyi bitirip üniversiteye giden 22 yaşındaki Şırnaklı Leyla Yıldırım'ın aşçı olma hayali yaşadığı büyük acıyla yarım kalmıştı. 28 Ocak 2018 tarihinde Esra Erol'a okumak istediğini anlatan Leyla Yıldırım, "Tek hedefim tek isteğim okulu kazanıp, istediğim mesleği yapıp aileme bakmak, bizim ailede okuyan tek kız benim. Ben okulumu bitirmek, aşçı olmak istiyorum, 17 kişi iki çadırda kalıyoruz. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz" demişti. Bu isteğe sessiz kalmayan Esra Erol, genç kızın hayalini gerçekleştirdi. 1 yıldır Türkiye'nin en iyi aşçılık okullarından birinde eğitim gören Leyla Yıldırım, bugün mezun oldu ve mesleğine başlayacağının müjdesini canlı yayında verdi. Esra Erol'a teşekkür eden Leyla Yıldırım, "Sizin desteğinizle artık ayaklarımın üstünde durabiliyorum, toplumda saygınlık kazandım, herkes beni takdir ediyor" dedi. - İSTANBUL

Leyla Yıldırım, Esra Erol, Türkiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:24 Kaynak: İHA
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Esra Erol, Şırnaklı Leyla'nın okuma hayalini gerçekleştirdi
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