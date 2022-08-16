Esra Erol ne zaman başlayacak? Esra Erol yeni sezon tarihi belli mi? - Son Dakika
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Esra Erol ne zaman başlayacak? Esra Erol yeni sezon tarihi belli mi?

16.08.2022 16:14
Esra Erol ne zaman başlayacak? Esra Erol yeni sezon tarihi belli mi?

Atv ekranının yoğun ilgiyle izlenen programı Esra Erol'da ne zaman başlayacak merak ediliyor. Birbirinden ilginç konular yer veren Esra Erol yeni sezon tarihi belli mi gündeme geliyor. Peki, Esra Erol ne zaman başlayacak? Esra Erol yeni sezon tarihi belli mi?

Esra Erol yeni yayın tarihi belli oldu mu seyirciler tarafından araştırılıyor. İlginç ve çarpıcı konulara yer veren Esra Erol ne zaman başlıyor gündeme geliyor. Esra Erol ne zaman başlayacak? Esra Erol yeni sezon tarihi belli mi? Detaylar haberimizdedir…

ESRA EROL'DA

ATV ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. Birbirinden ilginç ve çarpıcı konu ve konukları ağırlayan Esra Erol'da hafta içi her gün 16.00'da ATV'de!

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Esra Erol'da yeni yayın hayatı 29 Ağustos Pazartesi günü başlıyor.

Esra Erol ne zaman başlayacak? Esra Erol yeni sezon tarihi belli mi?

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol, 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'de doğdu.

5 kız çocuğun ortancasıdır. Aslen Sinop Ayancık'lı bir ailenin çocuğudur. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya'da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı.

Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesi'nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi'nin diksiyon-spikerlik kurslarına katıldı. Sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.

Beden Eğitimi öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu oldu. Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu.

İki yıl üst üste Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek'i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı.

2010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Umut Evi ile 6000 kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi, projenin gelirini ise içeriğini program adayı kadınların olduğu Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etti. Programında engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000'in üstünde akülü sandalye dağıttı.

2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile evlenen Esra Erol iki çocuk annesidir.

Kariyer

Siemens Mobile Kuşak - Sunucu (Teknoloji TV) 2003

• Turkuaz (Kanal D) 2005 - 2007

• Dest-i İzdivaç: (Flash TV) 2007

• Esra Erol'la İzdivaç (Star TV) 2008

• Esra Erol'la (Fox TV) 2013 - 2014

• Esra Erol'da (ATV) 2015 - 2022

Oyunculuk deneyimi

• Kalp Gözü - TV Dizisi (Kanal 7) 2004

• Başkan (TV Filmi) 2005

• Tuzak (Banu) - TV Dizisi 2005

• Kanal-İ-Zasyon (Konuk Oyuncu) - Sinema Filmi 2009

• Kamerayla İzdivaç - Sİnema Filmi 2010Esra Erol haberleri için tıklayın

Esra Erol ne zaman başlayacak? Esra Erol yeni sezon tarihi belli mi?
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Son Dakika Soğuk Haber Esra Erol ne zaman başlayacak? Esra Erol yeni sezon tarihi belli mi? - Son Dakika


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