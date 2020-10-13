Esra Erol, Türk Kızılayı ile birlikte "Uzaktan eğitime yakın destek" projesini başlattı - Son Dakika

Esra Erol, Türk Kızılayı ile birlikte "Uzaktan eğitime yakın destek" projesini başlattı

13.10.2020 21:20
Esra Erol, Türk Kızılayı ile birlikte

Esra Erol, programında Türk Kızılay ile birlikte eğitime yardım kampanyası başlattı.

Esra Erol, programında Türk Kızılay ile birlikte eğitime yardım kampanyası başlattı. Esra Erol, Türk Kızılay'ın başlattığı uzaktan eğitime yakın destek kampanyası için seyircisine çağrıda bulundu. Covid-19 virüsü nedeniyle uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrencilerin tabletinin olmaması ve eğitimden geri kalmaması adına başlatılan "Uzaktan eğitime yakın destek" kampanyası için izleyicilerinden destek istedi.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katıldı. Kampanya "Senin desteğin oldukça her ev bir okul" sloganıyla start aldı. Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve Esra Erol, "Uzaktan eğitime yakın destek" kampanyasına ekran başındaki izleyicilerden ve kurumsal firmalardan destek istedi. Erol, "Uzaktan eğitime yakın destek kampanyasında ben de varım. Türk Kızılayı'nın kampanyasına destek olmak için SMS kampanyası başlatıyoruz. Kampanya sonucunda ihtiyacı olanlar tablet sahibi olacak." açıklamasında bulundu.

Esra Erol'un programını izleyen milyonlarca kişi ise "Senin desteğin oldukça her ev bir okul" diyerek kampanyaya destek oldu. Kampanyaya çok kısa sürede binlerce kişi bağış yaptı. - İSTANBUL

Esra Erol, Türk Kızılayı ile birlikte Uzaktan eğitime yakın destek projesini başlattı
Esra Erol, Türk Kızılayı ile birlikte Uzaktan eğitime yakın destek projesini başlattı

Türk Kızılayı, Esra Erol, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esra Erol, Türk Kızılayı ile birlikte 'Uzaktan eğitime yakın destek' projesini başlattı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yeni salgın patlak verdi! İsrail'de 50 kişi fareden bulaşan hastalığa yakalandı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor Son Dakika: Türkiye'de 13 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti, 1632 yeni vaka tespit edildi. Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı
Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor         
21:17
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
Son Dakika: İşte tanıtımı yapılan iPhone 12'lerin özellikleri ve fiyatları Son Dakika: İşte tanıtımı yapılan iPhone 12'lerin özellikleri ve fiyatları         
19:59
Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu toplantısına başkanlık etti Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu toplantısına başkanlık etti         
19:13
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında         
11:59
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 21:28:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Esra Erol, Türk Kızılayı ile birlikte "Uzaktan eğitime yakın destek" projesini başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei