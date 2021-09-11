Esra Erol'u çıldırtan olay! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük adamdan hamile kaldı

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da ilginç bir olay işlenmeye başlandı. Çocuklarının geçici velayetinin anne Tuğçe Türkoğlu'nda olduğunu söyleyen Vedat Türkoğlu, kendisinden yaşça büyük bir adamla yasak aşk yaşayan eşinden bir an önce boşanmak istediğini söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

KOCASINI TERK EDEREK 30 YAŞ BÜYÜK ADAMA KAÇTI

Canlı yayına çıkan Türkoğlu, eşinin kendisinden 30 yaş büyük olan Bayram Er'e kaçtığını ve onunla yaşadığını söyledi. Hakkındaki iddiaların ardından telefonla Esra Erol'da programına bağlanan Tuğçe Türkoğlu ise Bayram Er ile birlikte olduğunu doğrularken eşi hayatını mahvettiği için evden kaçtığını söyledi.

Vedat Türkoğlu

"HAYALLERİMDEN VAZGEÇMEYECEĞİM"

İki çocuk annesi Türkoğlu, TikTok üzerinden birlikte görüntülerini paylaştığı Bayram Er'le mutlu olduğunu belirtirken "Daha önce hayallerimden vazgeçtim. Artık vazgeçmeyeceğim. Senelerce şiddet gördüm" dedi. Eşinin ekranda doğruları söylemediğini belirten genç kadın, "Ben onun için zamanında anneme babama karşı geldim" ifadelerini kullandı.

"KAÇTIĞIM ADAMDAN 3 HAFTALIK HAMİLEYİM"

Geçici velayetin kendisinde olduğu çocuklarını annesine bırakarak kaçtığını söyleyen Tuğçe Türkoğlu, Bayram Er ile dini nikahlı birliktelik yaşadığını ve 3 haftalık hamile olduğunu söyledi.

ESRA EROL SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Hamilelik açıklamasından sonra sinirlenen Esra Erol ise "Bu çocuğun babası kim olacak?" diye sordu. "Babası O (Vedat Türkoğlu) olmayacak" cevabını alınca iyice sinirlenen Erol ise "Çok beklersin" diyerek tepki gösterdi.

"HER ŞEYİ ZORLA SÖYLEDİM"

Yaşananların ardından dün canlı yayına çıkan Tuğçe Türkoğlu, Bayram Er'e kaçtığı için pişman olduğunu, her şeyi yasak aşkının zoruyla söylediğini anlattı.