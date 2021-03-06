Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı aldı - Son Dakika

Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı aldı

06.03.2021 11:22
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı aldı, System.String[]

Esra Erol'un programında anlattıklarıyla bir fuhuş çetesini çökerten 19 yaşındaki Zeynep, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında ismini verdiği için gözaltına alındıktan sonra bırakılan Halil'den tehdit mesajı aldı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına çıkan Gürcinaz isimli anne, 3. kez evden kaçan kızı Zeynep'in bulunması için yardım istedi. Kısa sürede bulunan Zeynep, anlattıklarıyla bir fuhuş çetesinin çökertilmesini sağladı.

İTİRAFLARIN ARDINDAN TUTUKLANDILAR

Evden sürekli kaçan 19 yaşındaki Zeynep, Esenyurt'ta Aysel adlı bir kadının kendisini eve götürdüğünü açıkladı. Evin birçok kez fuhuş yüzünden ihbar edildiği ortaya çıkınca da Zeynep'ten peş peşe itiraflar geldi. Aynı evde yedi kişi yaşadıklarını, Aysel'le haftalık 700 liraya anlaştığını stüdyoda itiraf edince polis devreye girdi ve olayda adı geçenler gözaltına alındıktan sonra tutuklandılar.

Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı aldı

"HALİL EVLERİNİ FUHUŞ ÇETESİNE KİRALIYOR" İDDİASI

Fuhuş çetesiyle ilgili tüm bildiklerini anlatan Zeynep, Halil isimli birinin kiralık evleri olduğunu ve çeteye yardım ettiğini söyledi. İtirafın ardından gözaltına alınan Halil ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Esra Erol'un programına davet ettiği Halil, canlı yayına çıkmak istemedi ancak babasını yolladı. Yayına çıkıp oğlu hakkındaki iddiaları yalanlayan baba, Zeynep ve annesinin tavırlarından rahatsız olunca stüdyoyu terk etti.

HALİL, ZEYNEP'İ TEHDİT Mİ ETTİ?

Tüm bu yaşananların ardından önceki akşam sosyal medya hesabından bir canlı yayın açan Zeynep, takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtladı. Yarım saat canlı yayın yapan Zeynep'in yayınını izleyen Halil'in "Ben Halil, kurtuldun mu sandın benden" diyerek tehdit mesajı attığı iddia edildi. Söz hakkını kullanan Halil ise "Yazıyı yazan ben değilim" diyerek iddiaları yalanladı.

Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı aldı

"KLAVYE DELİKANLILIĞI YAPMASIN"

Dün Esra Erol'un canlı yayına katılan Zeynep ise "Gel buraya söyleyeceklerini karşımda söyle, klavye delikanlılığı yapma" diyerek tepki gösterdi. Günlerdir Zeynep'in evine dönmesi için uğraşan Esra Erol ise yaşananların ardından Zeynep'i sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda dikkatli olması gerektiğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı aldı
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı aldı
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı aldı

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Son Dakika Magazin Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı aldı - Son Dakika Magazin


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