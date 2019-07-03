Son Dakika Haberleri: Esra Erol ve eşi Ali Özbir'den çifte kutlama
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Esra Erol ve eşi Ali Özbir'den çifte kutlama

55 dakika önce

Başarılı sunucu Esra Erol, eşi Ali Özbir'in hem doğum gününü, hem de 9. evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Esra Erol ve eşi Ali Özbir'den çifte kutlama, System.String[]
Başarılı sunucu Esra Erol, eşi Ali Özbir'in hem doğum gününü, hem de 9. evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Ünlü sunucu Esra Erol instagram hesabından eşi Ali Özbir'in hem doğum günü hemde evlilik yıl dönümleri nedeniyle iki ayrı paylaşım yaptı.

2 Temmuz 2010 tarihinde evlenen Esra Erol ve Ali Özbir, 9. evlilik yıl dönümlerini özel bir geceyle Bodrum Yalıkavak'ta kutladı. Aynı zamanda Ali Özbir'in de doğum günü olan 2 Temmuz'da Esra Erol, çocuklarıyla birlikte eşinin doğum gününü kutladı. Doğum günü fotoğrafını ise "İyi ki doğdun babamız" notuyla paylaştı.

Akşam ise ünlü çift, evlilik yıl dönümlerini ve doğum gününü yakın arkadaşlarının katıldığı bir davetle de kutladı. Davete Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel ve eşi ile Fenerbahçe Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu da katıldı.

Esra Erol evlilik yıl dönümü kutlamasından pozları ise "Yol arkadaşım" notuyla paylaştı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:58 Kaynak: İHA
Ali Özbir, Esra Erol, Magazin
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